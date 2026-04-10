Экс-сотрудник структуры РФЯЦ-ВНИИЭФ получил условный срок за поборы

Саровский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении одного из бывших руководителей структурного подразделения Института физики взрыва РФЯЦ-ВНИИЭФ Валерия Чаленко. Его обвинили в превышении полномочий по ч. 3 ст. 286 УК РФ, сообщили в суде.

По фабуле дела в 2018–2025 годах Валерий Чаленко в составе группы лиц по предварительному сговору требовал от сотрудников отдавать ему и подельникам часть премий. Опасаясь увольнения, подчиненные соглашались платить. В общей сложности они отдали руководителю 2,9 млн руб., которыми Валерий Чаленко распорядился по своему усмотрению, отмечается в сообщении.

Суд назначил ему три года и три месяца лишения свободы условно и запретил в течение двух лет занимать руководящие должности в сфере военно-промышленного комплекса и атомной энергетики.

