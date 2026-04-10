В Татарстане уровень воды в реках повысился на 29 см

В Татарстане за прошедшие сутки уровень воды на реках повысился на 15–29 см, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Весенний подъем с интенсивностью от 19 до 122 см в сутки продолжается на реках Шошма, Ме ша, Иж и Вятка. На остальных водоемах зафиксировано снижение уровня воды на 3–77 см.

Уровень воды превышает отметку выхода на пойму на реке Кубня на 116 см и на реке Иж — на 26 см. На других реках показатели остаются ниже этих значений. Уровень воды на Кубне ниже критического на 37 см, на остальных реках — на 133–468 см.

Анна Кайдалова