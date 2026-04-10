Бухгалтер телекоммуникационной компании присвоила более 9,6 млн рублей

В Нижнем Новгороде бухгалтер нижегородского филиала крупной телекоммуникационной компании похитила у нее более 9,6 млн руб. По данным полиции, обвиняемая имела доступ к счетам и бухгалтерским системам предприятия.

Она находила организации, с которыми были прекращены договорные отношения, но при этом имелся положительный остаток средств на балансе.

Злоумышленница оформляла операции по возврату данных денег якобы бывшим контрагентам. В платежных поручениях она указывала не их банковские реквизиты, а счет своего отца, который не знал о преступной деятельности дочери.

В дальнейшем обвиняемая тратила полученные средства на личные нужды или проигрывала на ставках.

Нижегородка признала вину в совершении преступления и возместила компании 3,3 млн руб. В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), направлены в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Репин