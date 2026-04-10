Двух наркокурьеров задержали в лесополосе под Ижевском с 4,5 кг мефедрона

В Ижевске задержали двух наркокурьеров с 4,5 кг мефедрона. Им инкриминируется межрегиональный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ст. 228.1 УК) Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фигурантов задержали в лесном массиве под Ижевском при изъятии запрещенных веществ из тайника. Подозреваемые помещены в изолятор.

За покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ст. 228.1 УК) предусмотрено до 15 лет лишения свободы.