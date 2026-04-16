Ответственность за территорию

Облик современного Екатеринбурга формируется не только благодаря архитектурным решениям, но и управленческим стратегиям девелоперов. От того, какие принципы закладываются в проекты на этапе планирования, зависит не просто внешний вид кварталов, но и сценарии жизни людей, экономическая активность и даже туристическая привлекательность города в целом. В этом смысле девелопмент становится полноценным инструментом территориального развития.



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Трансформация городской среды

Как отмечает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, управленческие решения каждого из девелоперов — это потенциальный катализатор изменений в городской среде. «Именно от этих решений зависит, станет ли новый квартал гармоничной частью города или останется набором безликих зданий»,— подчеркнул он. Логика компании строится на основе собственных стандартов, которые подразумевают тщательный отбор локации, создание приватных «зеленых» дворов, развитие инфраструктуры и общественных пространств.

Такой подход уже повлиял на облик центральных районов Екатеринбурга. Квартал «Екатеринбург-Сити» стал одним из ключевых деловых и туристических центров, объединив знаковые объекты: небоскреб «Башня Исеть», отель «Хаятт Ридженси», деловой дом «Демидов» и гастромолл «Главный». Кроме того, сейчас «УГМК-Застройщик» продолжает работу над двумя бизнес-центрами «Башня А» и «Башня Б», а также реконструирует Дом ювелира Ивана Афиногенова. Эти проекты не только формируют узнаваемый силуэт города, но и задают новые стандарты городской среды, влияя на инвестиционную привлекательность региона.

Девелопмент все чаще выходит за рамки точечной застройки. Крупные игроки стремятся создавать полноценные городские фрагменты, где жилье, работа, досуг и сервисы объединены в единую систему. Такой подход постепенно меняет саму логику развития Екатеринбурга, смещая акцент с расширения границ на качественное переосмысление уже освоенных территорий.

Редевелопмент как драйвер роста

Еще одним популярным инструментом трансформации города становится редевелопмент промышленных территорий. Екатеринбург, исторически развивавшийся как индустриальный центр России, обладает значительным потенциалом для такого переосмысления, и именно застройщики сегодня запускают эти процессы.

Примером такого тренда служит жилой комплекс «Макаровский», реализованный на месте бывшего мукомольного завода. Территория получила новую функцию и новую идентичность: здесь появились благоустроенная набережная, современное жилье и развитая инфраструктура. При этом объекты культурного наследия — Симановская мельница и промышленная лаборатория — были восстановлены и интегрированы в современную среду, что позволило сохранить историческую память о локации.

Схожий подход применяется и в других проектах «УГМК-Застройщика». Жилой квартал «Нагорный», который начал формироваться в 2018 году на месте бывшего предприятия, уже сегодня включает не только жилье, но и фитнес-клуб, медицинские и торговые объекты. Развитие получит и северная часть города в районе «Изумрудного бора». Там сейчас функционируют торгово-развлекательный центр, медицинская клиника, фитнес-клуб с двумя бассейнами, детский сад на 300 мест, а также возводится передовая гимназия «Арт-Этюд» на 1100 мест.

Особое значение имеет проект редевелопмента территории Уралмашзавода. Здесь компания ставит перед собой задачу сформировать не очередной спальный район, а новый центр притяжения с деловым кварталом. Такой подход демонстрирует смену парадигмы: промышленные зоны больше не рассматриваются как «зоны отчуждения», а становятся точками роста.

Социальная ответственность перед регионом

Значимую роль в развитии городской среды играет также создание социальной и транспортной инфраструктуры. По словам заместителя генерального директора строительного холдинга «Атом» Александра Копылова, около 40% портфеля компании составляют проекты, реализуемые в рамках государственных контрактов и концессий. Речь идет о школах, поликлиниках, дорогах и спортивных объектах — инфраструктуре, которая напрямую влияет на качество жизни. «Работу по развитию инфраструктуры мы ведем системно: в первую очередь, это наша социальная ответственность перед регионом»,— отмечает Копылов.

Показательным примером стала школа №314, которую горожане назвали «Уральским Хогвартсом». Благодаря необычной архитектуре и передовому оснащению она стала не просто образовательным учреждением, а центром общественной жизни района. Во внеурочное время в спортивных и концертных залах, учебных классах, библиотечном центре и мастерских работают многочисленные кружки и секции, которые посещают жители района. В то же время школа выступает площадкой для проведения знаковых образовательных мероприятий федерального масштаба. Так, в апреле 2026 года «Уральский Хогвартс» принял финал Всероссийской олимпиады школьников по биологии, для участия в котором в Екатеринбург съехались почти 500 талантливых школьников и педагогов со всей страны.

Другим важным для Екатеринбурга образовательным объектом, который возводит компания «Атом», станет гимназия «Арт-Этюд» — школа с углубленным изучением искусств. «Она будет оснащена мастерскими для рисования, специализированными музыкальными и хореографическими классами, профессиональной площадкой для проведения отчетных концертов. Появление таких объектов не только позволяет жителям решать повседневные задачи в шаговой доступности от дома и на высоком уровне, но и способствует развитию культуры, науки, играет положительную роль в воспитании молодого поколения уральцев»,— подчеркнул Александр Копылов.

Не менее важны для Екатеринбурга и медицинские проекты. Поэтому в Академическом районе девелопер построил и оснастил современную девятиэтажную поликлинику, которая существенно повысила доступность медицинской помощи. Подобные объекты дают новые рабочие места и формируют базовую инфраструктуру новых районов, без которой невозможно устойчивое развитие.

Создавая городское полотно

На переосмысление целых жилых районов направлена программа комплексного развития территорий (КРТ), которая за последние несколько лет в Екатеринбурге превратилась в масштабный тренд. Девелоперская компания «Практика» реализует в уральской столице сразу несколько проектов КРТ, каждый из которых направлен на изменение восприятия городской среды.

Так, проект «Чкаловский парк» предполагает создание нового жилого квартала в границах улиц Патриса Лумумбы — Мусоргского — Газорезчиков. Среду для повседневной жизни формируют закрытый двор на стилобате, пешеходные аллеи, близость к парку и наличие в пешей доступности социальных объектов. Проект ориентирован на изменение имиджа южной части города, которая традиционно воспринимается екатеринбуржцами неоднозначно, несмотря на транспортную доступность и благоприятную экологию в этом районе.

«Мы рассчитываем, что по мере развития территории локальный квартал сможет вырасти до масштаба полноценного микрорайона. Появление новых жителей и обновление среды будут постепенно менять восприятие района и формировать устойчивый спрос на жилье в этой части города»,— пояснили в пресс-службе «Практики».

На Эльмаше в границах улиц Бабушкина — Корепина — Стачек на месте устаревшей двухэтажной застройки компания планирует возвести современный квартал, а в Завокзальном районе — «гармонизировать соседство жилой и промышленной застройки и задействовать ранее малоиспользуемые участки». Эти проекты КРТ позволят сделать городскую среду более цельной и повысить уровень комфорта в прилегающих к центру районах.

Как подчеркнул генеральный директор «Практики» Александр Невмержицкий, ключевая задача компании — не просто строить здания, а раскрывать потенциал территорий и формировать «новое городское полотно». Для этого девелопер анализирует, как будет функционировать среда, насколько она естественна для повседневной жизни, удобна, безопасна и устойчива во времени.

«В нашей стратегии развития мы отдаем предпочтение проектам КРТ. Наш подход основан на том, что город развивается устойчиво тогда, когда меняется не только застройка, но и сценарии жизни людей. Именно сценарии жизни позволяют создавать новые маршруты, удобные связи, общественные пространства, сервисы и социальную инфраструктуру. Так формируется среда, которая работает каждый день и остается полезной для города»,— заявил Александр Невмержицкий.

Юрий Петухов