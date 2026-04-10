Общежитие Башкирского аграрного университета отремонтируют за 129 млн рублей

Башкирский государственный аграрный университет (БГАУ) нашел подрядчика для капитального ремонта общежития на Революционной улице. Им стала уфимская производственно-строительная фирма «Д-Арт». Компания согласилась выполнить работы за 129,6 млн руб. Большую часть контракта — 125 млн руб. — профинансирует федеральный бюджет, остальную сумму вуз найдет из собственных источников.

Девятиэтажное общежитие будут ремонтировать до конца ноября в три этапа. Подрядчику предстоит провести наружную отделку фасада и главного входа, заменить наружную проводку и освещение.

ООО «Производственно-строительная фирма "Д-Арт"» зарегистрировано в Уфе в 2012 году, занимается, в числе прочих, ремонтом зданий социальных и бюджетных учреждений. В частности, портфель контрактов с Башкирским государственным медицинским университетом превышает 1,9 млрд руб. Учредителем компании является Рустем Масягутов. По данным «СПАРК-Интерфакс», прошлый год «Д-Арт» закончила с 11,5 млн руб. чистой прибыли при выручке более 1 млрд руб.

Идэль Гумеров