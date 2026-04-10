Развивая сотрудничество с Челябинской областью

Вчера группу компаний АО «БЭСК» посетили сетевики из Челябэнерго - филиала ПАО «Россети Урал». Их встретили главный инженер ООО «Башкирэнерго» Олег Шамшович и директор ООО «БЭСК Инжиниринг» Ильнур Газизов. Гости посетили построенную в прошлом году подстанцию 110 кВ «Инорс» и Центр управления сетями ПО «УГЭС».



Визит челябинских энергетиков на подстанцию 110 кВ «Инорс»

Визит челябинских коллег обусловлен экспансией инжиниринговой деятельности группы компаний АО «БЭСК» за пределы Республики Башкортостан. Так, ООО «БЭСК Инжиниринг» возводит в Челябинской области подстанцию 110 кВ «ГПП-3», реконструирует действующую подстанцию 220 кВ «Амет», а также ведет строительство кабельно-воздушной линии электропередачи 110 кВ, связывающей оба центра питания. Контакты с коллегами из Челябэнерго стали очередным шагом для предметного обсуждения новых проектов.

