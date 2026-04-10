Температура воздуха в Удмуртии поднимется до 13°С в выходные

В предстоящие выходные температура воздуха в Удмуртии поднимется до 13°С. Как сообщает Гидрометцентр республики, погодные условия улучшатся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Ночью в субботу, 11 апреля, похолодает до -5°С. Днем в этот день воздух прогреется до 13°С, в северных районах — до 8°С. «На большей части региона небольшие осадки сохранятся в течение ночи с пятницы на субботу. Днем осадки маловероятны».

В воскресенье, 12 апреля, до рассвета столбик термометра покажет до -4°С, после — до 14°С. Осадков не ожидается. В понедельник, 13 апреля, днем воздух прогреется до 16°С.

Сегодня местами по Удмуртии прошли умеренные дожди и сильный снег, образовалась гололедица. Скорость ветра достигала 17 м/c.