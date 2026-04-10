На Северо-Западе РФ предложили возродить промысел гренландского тюленя для пищи

Постоянный комитет по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу Парламентской ассоциации Северо-Запада России поддержал инициативу Мурманской области о возобновлении промышленного промысла гренландского тюленя в акваториях Белого и Баренцева морей. Ведомство подготовило обращение к вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву и руководителю Росрыболовства Илье Шестакову с предложением оказать государственную поддержку проекту. В документе подчеркивается, что добыча тюленя может носить безотходный характер, а получаемое сырье — использоваться в различных отраслях. Например, в пищевой промышленности — для изготовления колбас, питьевого жира, полуфабрикатов и т. д.

В Парламентской ассоциации СЗФО поддержала инициативу о возобновлении промышленного промысла гренландского тюленя

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ В Парламентской ассоциации СЗФО поддержала инициативу о возобновлении промышленного промысла гренландского тюленя

«Из взрослого тюленя, по уже существующему опыту и технологиям, можно выпускать широкий ассортимент продукции. Отдельное направление — легкая промышленность, медицина и фармацевтика на основе современных биотехнологий»,— говорится в обращении.

В правительстве Мурманской области отметили, что на данный момент лишь одна региональная компания — «Мурманский поморский промысел» — выразила готовность к добыче до 10 тысяч особей гренландского тюленя в Белом море, пишут «Ведомости Северо-Запад». При этом у предприятия пока отсутствуют необходимые производственные мощности для реализации таких планов.

Матвей Николаев