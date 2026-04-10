На Дону менеджеры по работе с клиентами стали самыми востребованными

Профессия менеджера по работе с клиентами возглавила рейтинг самых востребованных у соискателей в Ростовской области по итогам первого квартала 2026 года. Такими данными с «Ъ-Ростов» поделились в пресс-службе «Авито».

По данным исследования, количество резюме специальности увеличилось на 158 анкет. Средние зарплатные ожидания кандидатов составили чуть более 59 руб. в месяц. Рост интереса к профессии эксперты связывают с расширением сферы услуг и розничной торговли, необходимостью выстраивания долгосрочных отношений с клиентами и повышения качества обслуживания.

На второй позиции рейтинга расположилась профессия электромонтажника с ростом числа резюме на 156. Средние зарплатные ожидания специалистов этой области достигли почти 119 руб. в месяц. Третье место занимают автомеханики — их резюме прибавилось на 146, а ожидаемая зарплата составила 95,5 тыс. руб. в месяц.

