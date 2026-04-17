Отучился — отработай
100 лет назад обсуждался вопрос отработки за стипендии вузов
Состоялось заседание избранной президиумом ВЦСПС комиссии по вопросу о возмещении стипендиатами расходов, понесенных государством за обучение в вузах. По вопросу о порядке направления окончивших вузы на обязательную службу комиссия признала, что стипендиатам должно быть предоставлено право выбора из всего числа вакантных мест.
Студенты Петроградского химико-фармацевтического института, 1920-е годы
Фото: Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет
Что касается самой отработки, то комиссия прежде всего установила, что время, проведенное стипендиатом на рабфаке, не подлежит отработке. Возмещаться должны лишь стипендии, полученные во время обучения в техникуме или в вузе. Срок отработки должен быть установлен для стипендиатов техникумов в полгода за год стипендии, для стипендиатов вузов — год за год. При этом, однако, в совокупности срок отработки не должен превышать пяти лет. В отношении отдаленных местностей срок отработки сокращается. В совокупности он не должен превышать трех лет.
Комиссия признала далее необходимым, чтобы работа стипендиатов, оставшихся при вузе для подготовки к научной деятельности, приравнивалась к трудовому возмещению.
По вопросу об отработке стипендий существует также проект Госплана, которым допускается денежное возмещение полученной в свое время окончившими вуз стипендии. Комиссия ВЦСПС признала, что это денежное возмещение должно взыскиваться лишь с момента поступления стипендиатов на работу и совершенно не взиматься во время безработицы.
Решения комиссии будут представлены на ближайшее заседание президиума.
Об отработках за стипендии писали «Известия» в 1926 году.