Отучился — отработай

Состоялось заседание избранной президиумом ВЦСПС комиссии по вопросу о возмещении стипендиатами расходов, понесенных государством за обучение в вузах. По вопросу о порядке направления окончивших вузы на обязательную службу комиссия признала, что стипендиатам должно быть предоставлено право выбора из всего числа вакантных мест.

Студенты Петроградского химико-фармацевтического института, 1920-е годы

Фото: Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Студенты Петроградского химико-фармацевтического института, 1920-е годы

Что касается самой отработки, то комиссия прежде всего установила, что время, проведенное стипендиатом на рабфаке, не подлежит отработке. Возмещаться должны лишь стипендии, полученные во время обучения в техникуме или в вузе. Срок отработки должен быть установлен для стипендиатов техникумов в полгода за год стипендии, для стипендиатов вузов — год за год. При этом, однако, в совокупности срок отработки не должен превышать пяти лет. В отношении отдаленных местностей срок отработки сокращается. В совокупности он не должен превышать трех лет.

Комиссия признала далее необходимым, чтобы работа стипендиатов, оставшихся при вузе для подготовки к научной деятельности, приравнивалась к трудовому возмещению.

По вопросу об отработке стипендий существует также проект Госплана, которым допускается денежное возмещение полученной в свое время окончившими вуз стипендии. Комиссия ВЦСПС признала, что это денежное возмещение должно взыскиваться лишь с момента поступления стипендиатов на работу и совершенно не взиматься во время безработицы.

Решения комиссии будут представлены на ближайшее заседание президиума.

Об отработках за стипендии писали «Известия» в 1926 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев