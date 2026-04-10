Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденды за 2025 год

Совет директоров крупнейшего в России золотодобытчика «Полюс» (MOEX: PLZL) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2025 год в размере 56,8 руб. на акцию, сообщила компания. Доходность такой выплаты по текущим ценам — 2,56%. К 18 мая будут определены лица, которые имеют право на получение дивидендов. Годовое общее собрание акционеров назначено на 6 мая.

Дивидендная политика «Полюса» предполагает выплаты акционерам не менее 30% EBITDA за отчетный период. Таким образом размер выплат за четвертый квартал составит около 54 млрд руб.

«Полюс» возобновил распределение дивидендов в 2024 году после трехлетнего перерыва. По итогам первого полугодия и третьего квартала 2025 года компания выплатила их в размере 70,85 руб. и 36 руб. на акцию соответственно.

«Полюс» — крупнейшая российская золотодобывающая компания и один из мировых лидеров по объему производства золота и запасам минерально-сырьевой базы. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия). Основной акционером «Полюса» — МКАО «Вандл холдингс лимитед» с долей 46,35%.