Возлюбленные о Господе дорогие братья и сестры!

Ныне, когда сердца наши преисполнены неизреченной радости, от всей души обращаюсь к вам со словами вечного пасхального приветствия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В этих сияющих ярче солнца словах – вся сила и стержень нашей веры, раскрытие замысла и предназначения всей истории мира и человечества. Воскресение Спасителя являет миру всеобъемлющую любовь Божию как смысл бытия: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). И эта любовь Божия, упразднившая положенную грехом вражду человека против своего Создателя, побеждает всякое зло и саму смерть. Она снова делает нас возлюбленными чадами Отца нашего Небесного и наследниками жизни вечной.

Но эта способность видеть Бога даруется лишь тем, кто очистил свое сердце. А потому, восходя по ступеням Святой Четыредесятницы к празднику Пасхи, совершая подвиг поста и покаяния, мы, подобно плакавшей перед опустевшим Гробом Спасителя Марии Магдалине, проливали слезы над гробом нашей души, умерщвленной грехом. Но вот Христос, как пишет преподобный Симеон Новый Богослов, «приходит и пришествием Своим воскрешает мертвую душу, и дает ей жизнь, и дарует благодать видеть, как Он Сам воскресает в ней и ее воскрешает, и дарует очи видеть Его Самого, бессмертного и нетленного, живущим в нас».

Пусть же ныне каждый из нас, воочию в себе «воскресение Христово видевше», по повелению Спасителя, как святая Мария Магдалина, собственной жизнью возвещает об этом великом чуде всему миру! Чтобы наше ликование не осталось достоянием лишь нашего сердца, но принесло обильно духовный плод, будем проводить святые дни всерадостного праздника Пасхи в молитве и приобщении Святых Христовых Таин, в делах любви и милосердия, оказывая посильную помощь ближним и дальним.

«Светлый праздник Воскресения Христова пусть не омрачается внешними нашими скорбями и страданиями, – говорит святитель Серафим (Соболев), архиепископ Богучарский, 10-летие прославления которого в лике святых празднуем мы в нынешнем году. – Да поможет нам Воскресший Господь всегда ощущать в себе благодатную силу избавления нас Пасхою от скорби нашего порабощения греху». Это благое пожелание да исполнится на всех нас, внимающих сегодня вечно живой пасхальной вести.

В эти светозарные дни сердечно желаю всем вам, дорогие отцы, братья и сестры, неоскудевающей пасхальной радости, крепости душевных и телесных сил, счастья и благоденствия, мира и благополучия в ваших семьях. Пусть свет Воскресения Христова неотступно пребывает в сердцах во все дни нашей жизни, освящая наш путь и направляя к Небесному Царству, уготованному каждому человеку от создания мира!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!