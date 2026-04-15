Коллекция обоев Couture Carousel от Cole & Son с рисунком по мотивам обложек модных журналов разных лет — совместный проект британского бренда с лондонским универмагом Harrods. Разнообразная палитра — от пастельного и лавандового до сине-белого в духе фарфора China Blue — позволяет реализовать самые разные сценарии в интерьере, что продемонстрировала студия Harrods Interior Design в рамках проекта, приуроченного к 175-летию универмага. Есть и разноцветный вариант, который выглядит на стене как яркий калейдоскоп.

Фото: Cole & Son

ASKO и Draga & Aurel

На выставке ArtDom 2026, проходившей в «Крокус Экспо» в феврале, скандинавский бренд бытовой техники ASKO продемонстрировал новую коллекцию Allover, разработанную в соавторстве со студией Draga & Aurel. Дизайнерский дуэт широко известен экспериментами с материалами, в частности с эпоксидной смолой. Однако это был их первый опыт ее использования в оформлении бытовой техники. «Чтобы получилось яркое покрытие, мы заливаем ее слоями — а дальше она начинает трансформироваться, жить своей жизнью,— рассказывают авторы.— Смола всегда усиливает эмоциональный отклик от любого объекта».

Фото: Дмитрий Чебаненко / предоставлено ASKO Дизайнеры Драга Обрадович и Аурел Бэйсдоу Фото: Anne Timmer / предоставлено Draga & Aurel

Интерьерный корнер

Компания Stefano Ricci, основанная в 1972 году, начинала с пошива дизайнерских галстуков. Сегодня она производит помимо мужской одежды и аксессуаров ароматы и предметы роскоши. В 2009 году появилось интерьерное направление SR Home — стали выпускаться фарфоровые сервизы, хрусталь ручной огранки, столовое серебро, аксессуары для дома. В Москве все это можно приобрести в недавно открывшемся интерьерном корнере бренда в ЦУМе. Здесь представлены знаковые коллекции и бестселлеры: Tuscan Leaves, Ocean, Malachite, Velin, статуэтки животных, хьюмидоры, пледы, барная посуда, а также эксклюзивный набор рюмок Eagle, созданный специально для России.

Фото: предоставлено ЦУМ

Рабочий уголок

Письменный стол Henry дизайна Андреа Паризио для Meridiani — асимметричная модель на трех ножках, с закругленными углами, отвечающая современной моде на эстетичные и функциональные рабочие пространства. Он не занимает много места, а значит, подойдет даже для небольших помещений — легко встанет в угол или у окна, впишется в любую геометрию комнаты. Это прекрасное решение для домашнего офиса. Широкий выбор матовых и глянцевых отделок во всех цветах из каталога бренда позволяет подобрать вариант под любой интерьер. Для лаковой столешницы предлагается съемное кожаное покрытие.

Фото: Meridiani

Рассеянный свет

Venini и дизайнера Питера Марино связывает многолетняя дружба. Она началась в 2017 году с коллекции Black Belt, за которой последовал целый ряд не менее успешных работ. Очередной проект — коллекция светильников On the Rocks, которую представят на Миланской неделе дизайна-2026. Марино разработал серию минималистичных ламп на скульптурном монолитном основании из черного мрамора. Оно создает контраст со светящимися кубами из муранского стекла, изготовленными вручную в традиционной технике pulegoso (от венецианского слова pulega, «пузырек»), когда в расплавленном стекле застывают мельчайшие пузырьки воздуха. В результате поверхность получается пористой и мягко рассеивающей свет.

Фото: Venini

Цветы и пчелы

Новая коллекция ателье Daum названа Or d’Abeille («Пчелиное золото»). Ее создатели стремились подчеркнуть важную роль этих насекомых в экосистеме. Центральный предмет коллекции — ваза Magnum, украшенная декоративными цветами и маленькими пчелками. Ее дополняют геометричная ваза среднего размера в стиле ар-деко, маленькая ваза, напоминающая формой улей, и блюдо для фруктов в виде ромашки. В коллекцию также входят две декоративные цветочные композиции и флакон для духов. Все они выполнены из фирменной хрустальной пасты (pate de cristal) Daum в розово-медовых оттенках.