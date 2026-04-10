Крымские строители подали иск на 134,5 млн рублей к белгородским властям

Подрядчик капремонта расположенного в Евпатории детского оздоровительного лагеря «Бригантина "Белогорье"» ООО «Севпроектмонтаж» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с иском к областному государственному бюджетному учреждению «Управление капитального строительства Белгородской области» и ГАУ Республики Крым «Государственная строительная экспертиза». Общество требует взыскать более 134,5 млн руб. и признать недействительным заключение госэкспертизы. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Истец просит взыскать с белгородского учреждения 91,8 млн руб. стоимости работ по контракту на реконструкцию санатория «Бригантина» в Белогорье, 1,2 млн руб. за проведение двух повторных экспертиз, а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период с сентября 2023 года по апрель 2026 года в размере 41,5 млн руб. Кроме того, общество оспаривает положительное заключение повторной госэкспертизы, выданное крымским учреждением, в части достоверности сметной стоимости по ряду смет.

Суд оставил исковое заявление без движения в связи с нарушением требований процессуального законодательства. Истец не приложил доказательства направления копии иска в адрес ответчиков и не уплатил государственную пошлину в размере около 1,2 млн руб. Также суд обратил внимание, что требование о процентах может быть необоснованным, поскольку контрактом, вероятно, предусмотрена неустойка.

По данным Rusprofile, ООО «Севпроектмонтаж» зарегистрировано в Севастополе в 2014 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 5,02 млн руб. Владельцы — Михаил Чернятин (70%) и гендиректор Алексей Герасименко (30%). Выручка ООО за 2025 год составила 247 млн руб., чистая прибыль — 168,3 млн руб.

Власти Крыма безвозмездно передали Белгородской области санаторий в июне 2021 года. Он занимает 14 га, на которых расположены спальные корпуса, столовая, спортзал, кинозал, школа, лечебный корпус, библиотека и бассейн. Санаторий рассчитан на 300 человек в смену и приспособлен для круглогодичной работы. В 2022 году на реконструкцию объекта из бюджета Белгородской области выделили 2 млрд руб., в 2024-м — еще 500 млн руб. на капитальный ремонт. Все три контракта получило севастопольское ООО «Севпроектмонтаж».

Ульяна Ларионова