Бывший топ-менеджер аэропорта Курумоч осуждена за хищение 10 млн рублей

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор бывшему финансовому директору аэропорта Курумоч. Она признана виновной в хищении более 10 млн рублей. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По версии следствия, с 2016 по 2020 год осужденная использовала служебное положение для оплаты личных товаров и услуг за счет средств аэропорта и связанных с ним организаций. В результате действий женщины воздушной гавани был нанесен материальный ущерб, превышающий 10 млн рублей.

По этому факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С учетом позиции гособвинителя суд приговорил обвиняемую к трем с половиной годам колонии общего режима.

Георгий Портнов