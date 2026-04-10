Экс-чемпионка мира по плаванию планирует баллотироваться в заксобрание Прикамья

Известная российская спортсменка Анастасия Фесикова заявилась на праймериз «Единой России» в Пермском крае для участия в выборах в краевое заксобрание. Как сообщает реготделение партии, госпожа Фесикова выдвинула свою кандидатуру по региональной группе «Березниковская №14» (одномандатный избирательный округ №14).

Анастасия Фесикова родилась в 1990 году в Воскресенске (Московская область). Является вице-чемпионкой Олимпийских игр 2012 года, чемпионкой мира (2011), трехкратной вице-чемпионкой мира (2009, 2011), четырехкратной чемпионкой Европы и многократной чемпионкой России по плаванию.

В этом году выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля. Само предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая.