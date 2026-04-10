В Челябинске будут судить восемь участников ОПГ за производство интим-видео

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области окончило расследование уголовного дела в отношении восьми участников организованной преступной группировки. Их обвиняют в незаконном изготовлении и обороте видео интимного характера (п. «а», «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По данным следствия, сообщники действовали в 2022-2024 годах. Среди участников группы были четко распределены роли: продюсеры, операторы, вебкам-модели. Организатором выступал 29-летний гражданин.

Задержали фигурантов оперативники подразделений уголовного розыска и управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по региону. Полицейские провели более 30 обысков и изъяли компьютеры, средства связи, банковские карты. На денежные средства организатора в сумме 3 млн руб. и валютные активы в долларах США и евро наложен арест. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска