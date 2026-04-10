Средний чек на новостройки в Петербурге вырос на 1,3 миллиона за два месяца

Изменения в правилах выдачи семейной ипотеки, вступившие в силу в феврале, привели к снижению спроса на первичном рынке жилья в Санкт-Петербурге. Однако по итогам первого квартала 2026 года рынок в целом демонстрирует более устойчивые показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-президент по маркетингу и продукту группы RBI Михаил Гущин. Средняя стоимость сделки на рынке города увеличилась с 12,1 млн рублей в январе до 13,4 млн рублей в марте, рассказали в объединении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средняя стоимость сделки на рынке недвижимости Петербурга увеличилась с 12,1 млн рублей в январе до 13,4 млн рублей в марте

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Одновременно средняя цена квадратного метра, рассчитанная по заключенным договорам долевого участия, приблизилась к 350 тысячам рублей.

«На фоне общего снижения спроса поведение покупателей становится более сдержанным и рациональным: спрос перераспределяется в пользу наиболее надежных и понятных предложений. Покупатели отдают предпочтение девелоперам с устойчивой репутацией, прозрачной продуктовой логикой и предсказуемым качеством реализации проектов. Отчасти поэтому у ряда ведущих игроков рынка, несмотря на общую «просадку», в марте мы наблюдаем рост продаж»,— отмечает Михаил Гущин.

По данным Dataflat, в марте было заключено около 2,15 тысяч сделок, а общий объем спроса составил 83 тысячи кв. м. Это на 15% меньше, чем в феврале, и на 40% ниже январского уровня.

При этом отдельные сегменты показали положительную динамику: в проектах RBI в элитном сегменте число сделок выросло на 30% по сравнению с февралем, в комфорт-классе — на 45%.

В целом за январь—март 2026 года на первичном рынке было заключено около 8,5 тыс. сделок, что на 14% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Объем реализованного жилья достиг 323 тыс. кв. м, увеличившись на 11% за год.

Доля ипотечных сделок начала снижаться с февраля. В марте-апреле она держится на уровне 43–47%. В декабре-январе было 65-68%.

На фоне ужесточения условий семейной ипотеки покупатели все чаще используют альтернативные механизмы финансирования, в частности рассрочку.

