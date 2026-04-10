Шоколад haute couture

Французский модный дом продолжает сотрудничество с шеф-поваром Янником Аллено. К Пасхе 2026 года Аллено представляет кондитерский шедевр, в котором высокое кулинарное искусство соединяется с кодами высокой моды. Отправной точкой стал символ дома, медальон Dior, превратившийся в овал из белого шоколада с логотипом. Вокруг него скорлупа из темного шоколада, украшенная скульптурными драпировками и бантами.

Кондитерское пасхальное яйцо от шеф-повара Янника Аллено для Dior

Кондитерское пасхальное яйцо от шеф-повара Янника Аллено для Dior

Фото: Dior

Внутри множество шоколадных сюрпризов — каждая мини-конфета заключает в себе знаковый мотив Dior: плетение каннаж, инициалы CD, сладости в виде пуговиц. Стилистическое наследие получило вкус фундука, миндального печенья, хрустящего пралине с воздушным рисом и даже японского гречишного чая. Яйца Dior будут эксклюзивно доступны в кондитерской Le Jardin, расположенной в атриуме флагманского магазина по адресу 30, авеню Монтень.

Обладатель трех звезд Michelin Аллено в прошлом году возглавил кулинарное направление Dior. Возглавляемый им ресторан Monsieur Dior уже получил свою первую мишленовскую звезду. В рождественский сезон шеф-повар представлял свое первое полено Dior.