Мэрия Самары на десять дней возьмет кредит на 200 млн рублей

Самарский департамент финансов нашел кредитную организацию, готовую выдать займ в размере 200 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Кредитная линия будет открыта на десять дней. На торги поступила заявка от одной организации, с ней будет заключен контракт.

На полученные средства планируется профинансировать дефицит муниципального бюджета. Ранее самарская мэрия неоднократно брала кредиты на эти цели.

Георгий Портнов