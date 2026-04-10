Мэрия Самары на десять дней возьмет кредит на 200 млн рублей
Самарский департамент финансов нашел кредитную организацию, готовую выдать займ в размере 200 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Кредитная линия будет открыта на десять дней. На торги поступила заявка от одной организации, с ней будет заключен контракт.
На полученные средства планируется профинансировать дефицит муниципального бюджета. Ранее самарская мэрия неоднократно брала кредиты на эти цели.