Какие яйца нижегородцам купить к Пасхе: итоги «слепой» дегустации

В преддверии Пасхи, когда спрос на яйца традиционно растет, в Нижнем Новгороде на площадке региональной Торгово-промышленной палаты прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к празднику. В ней приняли участие журналисты ведущих нижегородских СМИ, представители духовенства и эксперты из сферы пищевой промышленности.

Одной из ключевых частей мероприятия стала «слепая» дегустация куриных яиц, закупленных в магазинах Нижегородской области.

Участникам предложили оценить четыре образца от производителей из Нижегородской, Владимирской и Тульской областей, а также Чувашии. Бренды во время дегустации не назывались: яйца сравнивали по вкусу и внешнему виду после варки.

По итогам голосования первое место заняло «Дивеевское яйцо» от Дивеевской птицефабрики — за него отдали 64% голосов. На втором месте оказалась продукция ООО «Зерно» из Владимирской области под брендом «Ко-коль» с результатом 27%. Третье место заняли яйца птицефабрики «Тульская» (Моя цена), набравшие 9% голосов. Четвертым стал образец «Пернатая долина» из Чувашии.

Организаторы пресс-конференции отметили, что высокая оценка местной продукции подтверждает сильные позиции нижегородских производителей на рынке.

По словам самого производителя, яйца бренда «Дивеевское яйцо» продаются во всех крупных торговых сетях региона. А к празднику также появился новый формат упаковки — по 20 штук.

Завершилось мероприятие еще одной дегустацией куриной продукции от местного производителя — «Павловской курочки», которая продемонстрировала гостям варианты легких и вкусных блюд, подходящих для праздничного стола: маринадной серии для запекания и деликатесов из мяса птицы — ветчины, рулетов и карпаччо.

