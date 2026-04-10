Сергей Пенкин, «Метель» и «Вот это драма!»

В ближайшую неделю в Уфе выступят Сергей Пенкин, Олег Митяев, Алексей Глызин, Андрей Державин, Александр Файб и Zoloto. «Жизель», «Метель», «Преступление и наказание», «Холодное сердце» — малая часть спектаклей, которые покажут в театрах города. В кинотеатрах можно будет посмотреть четыре кинопремьеры: «Вот это драма!», «Моя собака — космонавт», «Золушка. Тайна трех желаний» и «Хейтер».

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

13 апреля во Дворце молодежи выступит Сергей Пенкин. Певец, чей голос охватывает четыре октавы, порадует поклонников разнообразием своего репертуара. Специально для этого шоу была создана современная, красочная сценография, а видеоконтент позволит зрителям вспомнить разные периоды жизни и творчества артиста.

15 апреля в «Огнях Уфы» состоится концерт Владимира Золотухина более известного как Zoloto. Новое шоу, ставшее продолжением и, в какой-то степени, переосмыслением эпохи «перевоплотиться». Поклонники творчества исполнителя смогут вместе с ним спеть «Непроизошло», танцевать под тик-ток хит «Грустно на афтепати» и очаровываться, вспоминая дорогие сердцу моменты, под «Улицы ждали».

Поклонников творчества барда Олега Митяева ждут 15 апреля во Дворце молодежи. «Крепитесь, люди, скоро лето!», «Давай с тобой поговорим!», «Небесный калькулятор», «Она такая же москвичка, как была» и, конечно же, «Как здорово, что все мы здесь...» — все эти песни обязательно прозвучат.

Алексей Глызин выступит 16 апреля в ресторане «Максимилианс». Бывший участник ВИА «Самоцветы» и «Веселые ребята» исполнит песни из своего разнообразного репертуара.

17 апреля во Дворце молодежи уфимцев ждет певец и композитор Андрей Державин с программой «Возвращение легенды». В живом исполнении прозвучат любимые несколькими поколениями песни: «Не плачь, Алиса», «Звезды», «Чужая свадьба», «Катя-Катерина», «Брат» и многие-многие другие.

Лекции

Бумеры, зумеры, миллениалы, поколение альфа. Какими нас сделало время, когда мы росли, социализировались и узнавали мир? Почему молодежь всегда кажется непонятной тем, кто старше, и можно ли ее понять? Все ответы с элементами стендапа — в очень личной и откровенной лекции Александра Файба, который выступит перед уфимцами 13 апреля в «Dom печати».

Спектакли

12 апреля в Башкирском государственном театре оперы и балета состоится показ балета «Жизель». Деревенская девушка Жизель умирает, узнав об обмане возлюбленного — графа Альберта, который был обручен с другой. Став призраком, она прощает его и спасает от мести духов, после чего исчезает, оставляя Альберта жить с памятью о ней.

«Метель» ожидается 13 апреля на сцене Русского драматического театра. В 1811 году семнадцатилетняя Марья Гавриловна, дочь помещика, влюбляется в бедного армейского прапорщика Владимира Николаевича. Они тайно встречаются и ведут переписку, несмотря на недовольство родителей Марьи Гавриловны. Вскоре Владимир предлагает девушке бежать вместе с ним и обвенчаться в церкви соседнего села. Приехавшая в церковь Марья Гавриловна не застает там своего жениха — Владимир попал в сильную метель и сбился с дороги. И только несколько лет спустя, в 1816 году, когда Русская армия возвращается после войны в Европе, становится известно, что же произошло в ту злополучную ночь… В ролях: Татьяна Григорьева, Алексей Ермаков, Пахом, Татьяна Ахроменко, Вячеслав Виноградов и другие.

14 апреля в Русской драме произойдут «Преступление и наказание». Артисты труппы расскажут со сцены знаменитую во всем мире историю Родиона Раскольникова. Куда приведут главного героя его книжные мечты? В ролях: Андрей Поведский, Юлия Тоненко, Татьяна Ахроменко, Вячеслав Виноградов, Татьяна Калачева и другие.

В Башкирском драмтеатре 14 апреля покажут спектакль «Я — Марат». 1980-ые годы. По телевизору Брежнев, в стране застой. «Семья-ячейка общества». Главный герой Марат — обычный советский врач, является примерным мужем и отцом, его жена — учительница. Маршрут у него один и тот же: дом-работа, работа-дом. Все под контролем, вроде бы, но… однажды в его привычный круг врывается любовь… В ролях: Гузяль Маликова, Гульназ Хайсарова, Юлия Галяутдинова, Артур Кунакбаев и другие.

«Холодное сердце» растает 15 апреля в Молодежном театре. Перед угольщиком Петером Мунком поднимаются вопросы добра и зла, чести и тщеславия. Они воплощаются в образах волшебников Михеля Голландца и Стеклянного человечка. Все зависит от того, к чему прикладывается это волшебство и как используется самим человеком. Человек ради денег променял все: семью, родной дом, радости жизни. И много надо было всего, чтобы понять, что деньги не могут заменить, радость, счастье, любовь, тепло семейного уюта. В ролях: Эвелина Завричко, Ольга Мусина, Андрей Ганичев, Ренат Фатхиев, Любовь Никитина и другие.

16 апреля в Русском драматическом театре можно будет увидеть спектакль «Разлуки нет…». Спектакль основан на дневниковых записях и письмах из личного архива семьи Каримовых и произведениях Мустая Карима. Мустай и Рауза... Словно созданные, предназначенные друг для друга, сквозь время и расстояния пронесли они свою любовь. Мудрость человека, гражданина, поэта Мустая Карима, приятие жизни с ее перипетиями и судьбоносными моментами находят свое отражение в полных поэтического звучания строках его дневников и писем... Любовь, надежда, понимание, прощение остаются вечными ценностями в любую эпоху... В ролях: Айгуль Шакирова, Николай Рихтер, Татьяна Макрушина, Дарья Толканева, Антон Болдырев, Валерий Малюшин.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кино

В кинотеатрах Уфы покажут четыре кинопремьеры.

Трагикомедия «Вот это драма!» Чарли и Эмма влюблены друг в друга и вот-вот поженятся. Место свадьбы выбрано, приглашения разосланы, до долгожданной церемонии остаются считанные дни. Но одно, казалось бы, невинное откровение переворачивает все — Чарли узнает об Эмме то, что предпочел бы не знать. Теперь на пути к «долго и счастливо» их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму. В ролях: Зендея, Роберт Паттинсон, Алана Хаим, Хейли Гейтс, Сидни Леммон и другие.

Комедия «Моя собака — космонавт». 1960 год. В городке у космодрома Байконур, где каждый запуск ракеты озаряет небо мечтами, живет десятилетний Миша — мальчик со светлой головой, полной космических фантазий. В свой день рождения Миша находит собаку Белку, которая предопределит не только его судьбу, но и напишет новую страницу в истории освоения космоса. В ролях: Дмитрий Калихов, Антонина Бойко, Кирилл Зайцев, Ольга Лерман и другие.

Мультфильм «Золушка. Тайна трех желаний». После смерти отца Золушка живет в доме мачехи, но не теряет доброты и веселого нрава. Ее лучший друг — дровосек Северин, который мечтает о славе. Однажды он находит волшебное дерево Вечный Шерман, но из-за вспыльчивости оскорбляет его и превращается в бурундука. Чтобы вернуть Северину человеческий облик, Золушка должна выполнить прихоть дерева. В это время король, желая образумить легкомысленного принца, объявляет пышный бал.

Мелодрама «Хейтер». Неуловимый хейтер под маской анонимности ведет разрушительную игру. Его провокации постепенно втягивают в конфликт самых разных людей — от публичных фигур до обычных пользователей. Онлайн-травля выходит за пределы виртуального пространства и начинает влиять на реальные судьбы, разрушая отношения, карьеры и доверие между людьми. Пока окружающие пытаются понять, кто стоит за этим потоком агрессии, становится ясно, что разоблачение этого человека может обернуться неожиданными последствиями для всех. В ролях: Константин Крюков, Павел Деревянко, Шамиль Хаматов, Алексей Серебряков и другие.