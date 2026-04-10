Ростовская область заняла 24 место в рейтинге эко-инвестиций в промышленность

В индексе эко-инвестиций НИУ «Высшая школа экономики» Ростовская область заняла 24 место с результатом 26 баллов. Данные опубликованы в исследовании «Экологизация промышленности: инвестиции и технологические тренды в 2025 — 2026 гг.».

Ранее область занимала 15 место в рейтинге с показателем в 39 баллов.

Первую строчку рейтинга занимает Вологодская область (92 балла), на втором месте находится Москва (74 балла), на третьем — Дагестан (59 баллов).

«Для оценки уровня эко-инвестирования предприятий в работе используется специально разработанный измеритель — «Индекс эко-инвестиций»,— уточняется в научной работе. В исследовании представлена выборка из 1,1 тыс. предприятий в 29 регионах России.

