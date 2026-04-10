Путин назначил нового посла России в Непале

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Суровцева чрезвычайным и полномочным послом России в Непале. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В ноябре 2025 года господин Путин освободил от должности прежнего посла Алексея Новикова, который занимал пост с августа 2019 года. Обязанности временного поверенного исполнял Ринчен Ракшаев.

Алексей Суровцев окончил МГИМО в 1985 году и с того же времени работает в дипломатической службе. Он занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом, включая работу в постоянном представительстве России при отделении ООН в Женеве и в Департаменте Северной Америки. Также возглавлял консульство России в Мумбаи, владеет английским языком и хинди.