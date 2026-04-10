В Оренбуржье задержаны участники ОПГ, обвиняемые в хищении денег у участников СВО

В Оренбургской области задержаны четверо участников организованной преступной группы, двое из которых являются адвокатами. Им инкриминируется совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 эпизода) (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере). Об этом сообщает СУ СКР.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемые создали в Оренбурге организованную преступную группу, чтобы завладеть деньгами участников специальной военной операции. Участники ОПГ образовали юридическое лицо, с помощью которого делали вид, что оказывают юридическую помощь участникам СВО, их родственникам и близким людям в рамках заключенных договоров. У них не было реальной возможности и намерения исполнить обязательства по договорам.

Участники ОПГ вводили людей в заблуждение относительно своей компетенции по оказанию услуг по решению вопросов увольнения военнослужащих со службы. Таким образом они похищали принадлежащие пострадавшим деньги. Похищенные средства передавались двоим активным участникам группы, которые распределяли доход между ее участниками.

В СУ СКР уточняют, что по уголовному делу проведено 36 обысков, изъяты свыше 2 млн руб. дорогостоящие автомобили, средства связи и документация, подтверждающая причастность обвиняемых к совершению преступлений. В суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество фигурантов.

Руфия Кутляева