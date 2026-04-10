Герой России назначен замминистра молодежной политики Самарской области

Герой Российской Федерации, выпускник программы «Время героев» Андрей Еремин занял пост заместителя министра молодежной политики Самарской области. На новой позиции Еремин, родившийся в 1998 году, будет отвечать за развитие среды для молодежных инициатив и вовлечение молодых людей в социально-экономическую повестку региона. Об этом сообщили представители проекта «Время героев».

Еремин стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», запущенной по инициативе президента Владимира Путина. Программа реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия – страна возможностей». Наставником Еремина в период обучения выступал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Для молодых людей важно видеть реальные возможности для роста, развития и старта собственных инициатив. Поэтому ключевая задача – развивать среду, в которой можно раскрыть потенциал, найти направление для движения вперед и реализовать себя в жизни региона и страны», — прокомментировал свое назначение Андрей Еремин. Он также подчеркнул, что программа «Время героев» дает необходимые знания, методики и практические навыки для выстраивания системной работы с молодежью.

Губернатор Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что на новой должности Еремин сможет применить свой боевой опыт и знания, полученные во время обучения. «Каждый ветеран СВО – носитель уникального опыта и качеств, сформированных службой. Программа "Время героев" дает возможность применить этот ресурс на новом уровне – в системе государственного управления. Моральная стойкость, воля и преданность делают их достойными кандидатами для ответственных постов, особенно в таких чувствительных областях, как молодежная политика и воспитание будущих поколений», — заявил глава региона.

Андрей Еремин родился в 1998 году в городе Инза Ульяновской области. Помимо звания Героя России он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалями «За отвагу», «За храбрость» II степени и медалью Суворова.

Более 90 участников программы «Время героев» заняли различные должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Георгий Портнов