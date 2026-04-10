Герой России назначен замминистра молодежной политики Самарской области

Герой Российской Федерации, выпускник программы «Время героев» Андрей Еремин занял пост заместителя министра молодежной политики Самарской области. На новой позиции Еремин, родившийся в 1998 году, будет отвечать за развитие среды для молодежных инициатив и вовлечение молодых людей в социально-экономическую повестку региона. Об этом сообщили представители проекта «Время героев».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Еремин стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», запущенной по инициативе президента Владимира Путина. Программа реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия – страна возможностей». Наставником Еремина в период обучения выступал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Для молодых людей важно видеть реальные возможности для роста, развития и старта собственных инициатив. Поэтому ключевая задача – развивать среду, в которой можно раскрыть потенциал, найти направление для движения вперед и реализовать себя в жизни региона и страны», — прокомментировал свое назначение Андрей Еремин. Он также подчеркнул, что программа «Время героев» дает необходимые знания, методики и практические навыки для выстраивания системной работы с молодежью.

Губернатор Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что на новой должности Еремин сможет применить свой боевой опыт и знания, полученные во время обучения. «Каждый ветеран СВО – носитель уникального опыта и качеств, сформированных службой. Программа "Время героев" дает возможность применить этот ресурс на новом уровне – в системе государственного управления. Моральная стойкость, воля и преданность делают их достойными кандидатами для ответственных постов, особенно в таких чувствительных областях, как молодежная политика и воспитание будущих поколений», — заявил глава региона.

Андрей Еремин родился в 1998 году в городе Инза Ульяновской области. Помимо звания Героя России он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалями «За отвагу», «За храбрость» II степени и медалью Суворова.

Более 90 участников программы «Время героев» заняли различные должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Георгий Портнов