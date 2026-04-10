В Оренбуржье с укусами клещей в медорганизации обратились 63 пострадавших

По данным на 9 апреля, в медицинские организации Оренбургской области с укусами клещей обратились 63 пострадавших, включая 29 детей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в Орске, Новотроицке, Бугуруслане, Бузулуке, Абдулинском, Кувандыкском, Соль-Илецком, Сорочинском, Ясненском муниципальных округах. Также от укуса клещей пострадали жители Грачевского, Кваркенского, Оренбургского, Октябрьского, Сакмарского, Саракташского, Светлинского, Новоорского, Новосергиевского, Переволоцкого, Пономаревского, Тоцкого, Тюльганского и Шарлыкского районов. Заболеваний клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области обращает внимание, что в зонах природных очагов клещевого вирусного энцефалита расположены восемь административных территорий: Абдулинский муниципальный округ, Бугурусланский, Северный, Пономаревский, Оренбургский, Сакмарский, Саракташский и Шарлыкский районы.

Руфия Кутляева