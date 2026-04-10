В Саратовской области приступили к ремонту коммунальной инфраструктуры за 2 млрд

В 17 городах Саратовской области приступили к модернизации коммунальной инфраструктуры. Объем финансирования — более 2 млрд руб. Программа рассчитана на несколько этапов, планируется обновить свыше 80 км аварийных сетей, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

В Балашове ведется капремонт водовода в микрорайоне «Комбинат». Работы затронут шесть участков на улицах Энтузиастов, Юбилейной, 50 лет ВЛКСМ, Строителей, Фестивальной и проспекте Космонавтов. Общая протяженность обновляемых коммуникаций — более 4,7 км. Водопровод проложен в 1980-х годах, ежегодно фиксируется около 40 аварий. Модернизацию водосетей проведут поэтапно. В ближайшее время проанализируют всю коммунальную инфраструктуру города, чтобы выявить объекты, нуждающиеся в ремонте.

В 2026 году отремонтируют около 8 км сетей. Работы ведутся методом горизонтально направленного бурения. Администрации поручено контролировать производственный процесс, соблюдать сроки, информировать граждан и восстановить территорию после завершения работ.

