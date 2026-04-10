Фэшн-индустрия вступила в эпоху трансформаций. Известные бренды доверили свое будущее молодым лидерам, которые, впрочем, уже имеют немалый опыт. В 2025 году оказалось, что из 19 новых креативных директоров 13 принадлежат к поколению миллениалов, пишет Vogue Business. И это не просто смена поколений. Опрошенные изданием представители модной индустрии говорят о важных качествах, которыми обладают представители поколения Y в силу контекста, в котором они формировались как профессионалы.

Рожденные в 80-90-х годах к текущему моменту стали домовладельцами, руководителями, родителями. При этом выросли они между офлайн-миром и цифровой средой. Гибкость и пространство для экспериментов для них не противоречат уважению к наследию. У таких людей есть понимание и цифрового сторителлинга, и ценности кодов каждого из модных домов. Молодые креаторы ставят под сомнение иерархию, зато делают акцент на сообществе, что, вероятно, способствует развитию отношений брендов с потребителями.

Те, к слову, становятся все более требовательны. Сегодня потребитель задает много вопросов: о происхождении товара, о смысле, о ценностях. Роскошная жизнь все меньше представляет собой накопительство и все больше — селекцию впечатлений и опыта. Команды под руководством миллениалов в фэшн-индустрии становятся экспериментальнее. А действовать нужно решительно: продажи замедляются, после пандемии на подиумах все чаще заметен кризис идей. Не способствуют улучшению и экономические обстоятельства.

Эксперты полагают, что сейчас происходит разворот к более значимой, устойчивой и включенной моде, где брендам предстоит наполнить свою работу смыслами и отсылками. Только так можно строить долгосрочные отношения с клиентами. Конечно, и здесь не обошлось без искусственного интеллекта. Суперсила миллениалов в том, что они его не боятся и рассматривают как способ ускорить и усилить творчество. Главным риском специалисты считают заигрывание с нейросетями и излишнее доверие им в креативных процессах.

Яна Лубнина