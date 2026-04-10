В 1869 году император Наполеон III объявил конкурс на создание дешевой замены сливочного масла для французской армии, страдавшей от недостатка финансирования. Химик Ипполит Меж-Мурье выполнил задачу с блеском. Созданная им смесь животного жира, воды и обезжиренного молока не горчила, как плохое сливочное масло, и не разоряла, как хорошее.

Все испортила людская природа. Жуликоватые дельцы стали выдавать новый продукт, получивший красивое название — маргарин, за сливочное масло. Чередой пошли скандалы, репутация маргарина была испорчена до самой Первой мировой. В военные годы обнищавшие народы за отсутствием масла вновь оценили продукт, который производили уже из растительных жиров.

Врачи даже усмотрели в нем пользу для сосудов. Им поверили ненадолго, но затем скандалы вернулись. Выдать растительный маргарин за масло было еще проще, а ведь маргарин сам по себе неплох. Вот так дурное исполнение губит благое дело на корню.

Павел Шинский