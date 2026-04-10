Научные гастроли в Казани

Впервые в столице Татарстана прошли гастроли лауреатов премии «ВЫЗОВ». В роли научной звезды выступил академик и вице-президент РАН, заведующий кафедрой радиохимии химического факультета МГУ Степан Калмыков. Он был удостоен премии «ВЫЗОВ» в 2025 году в номинации «Ученый года».

В Академии наук Республики Татарстан Степан Калмыков прочитал лекцию «Создавая ядерную энергетику нового поколения». Он уверен, что науку можно сделать модной, если рассказывать о ней увлекательно: «Ученые — немного артисты, поэтому моя задача показать, что химия — это интересно, модно, современно, чтобы как можно больше школьников выбирали химию в качестве будущей профессии, тем более здесь, в Татарстане, химики востребованы. Тема моей лекции непосредственно связана с тем, за что я получил премию “ВЫЗОВ”. Это то, что в значительной степени определяет нашу жизнь: будущее с точки зрения обеспечения электроэнергией, вопросы, связанные с отработавшим ядерным топливом, эффективным лечением людей от многих заболеваний, в том числе онкологических».

В 2026 году в маршрут научных гастролей включены восемь российских городов. Генеральный директор фонда «Вызов» Наталья Третьяк отметила, что проект публика встречает с любопытством и интересом: «В предыдущих сезонах премии “ВЫЗОВ” мы получили довольно много сильных заявок из Татарстана. Это один из регионов, ученые которого активно участвуют в нашей заявочной кампании. Неслучайно в этом году мы решили попробовать провести в Казани научные гастроли. И мы были удивлены количеством людей, которые зарегистрировались для участия в сегодняшнем мероприятии, их было больше 450. Для нас это стало приятным сюрпризом. Я уверена, что такой формат, как научные гастроли, позволяет сделать науку более понятной, интересной и рассказать большой аудитории о премии “ВЫЗОВ”».

Проект был бы невозможен без поддержки соучредителя премии «ВЫЗОВ» — Газпромбанка. Заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс подчеркнул, что научный и технологический потенциал страны — это прежде всего ученые и инженеры, которые и есть настоящие звезды, достойные восхищения: «Россия очень большая. И в нашей стране сегодня огромное количество людей с уникальными компетенциями, способных добиваться огромных достижений в математике, в биологии, в химии, в физике. Наши ученые — одни из ведущих разработчиков успешных технологий во всем мире. Конечно, наша задача и задача премии “ВЫЗОВ” — концентрировать эту интеллектуальную элиту, этот человеческий капитал в стране для того, чтобы Россия становилась технологическим лидером».