В курортном районе Сестрорецка два участка застроят квартирами

ООО «Олеандр» (входит в группу новосибирского девелопера «Расцветай») проинформировало правительство Санкт-Петербурга о подготовке изменений в проекты планировки и межевания территории в Сестрорецке, которая ограничена улицами Первого Мая, Морской, Воскова, Цемяночной и полосой отвода железной дороги. Компания владеет двумя участками общей площадью около 8,7 тысячи кв. м. Общая площадь квартир, построенных там, составит 15,1 тысячи кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новосибирский девелопер «Расцветай» заходит в Сестрорецк с проектом на 15 тысяч кв. м. жилья

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В компании «Расцветай» о деталях проекта подробнее расскажут после того, как закончат работу над градостроительной документацией. Для компании это уже второй проект в Санкт-Петербурге. Первый строится в Янино.

Участки под застройку в Сестрорецке были куплены еще два года назад, рассказывают участники рынка. Скорее всего, по их наблюдениям, там построят жилой комплекс бизнес-класса, пишет «Деловой Петербург».

«Помимо расположения в центральной части Сестрорецка преимуществом участка является наличие крупной рекреационной зоны — Сестрорецкого разлива — в пешей доступности, а также отличная транспортная доступность: близость к Приморскому шоссе — основной транспортной магистрали Курортного района, обеспечивающей его связность с другими районами города, и к ж/д станции Сестрорецк»,— говорит аналитик–консультант NF GROUP в Петербурге Ксения Федорова.

Матвей Николаев