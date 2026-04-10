В курортном районе Сестрорецка два участка застроят квартирами
ООО «Олеандр» (входит в группу новосибирского девелопера «Расцветай») проинформировало правительство Санкт-Петербурга о подготовке изменений в проекты планировки и межевания территории в Сестрорецке, которая ограничена улицами Первого Мая, Морской, Воскова, Цемяночной и полосой отвода железной дороги. Компания владеет двумя участками общей площадью около 8,7 тысячи кв. м. Общая площадь квартир, построенных там, составит 15,1 тысячи кв. м.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В компании «Расцветай» о деталях проекта подробнее расскажут после того, как закончат работу над градостроительной документацией. Для компании это уже второй проект в Санкт-Петербурге. Первый строится в Янино.
Участки под застройку в Сестрорецке были куплены еще два года назад, рассказывают участники рынка. Скорее всего, по их наблюдениям, там построят жилой комплекс бизнес-класса, пишет «Деловой Петербург».
«Помимо расположения в центральной части Сестрорецка преимуществом участка является наличие крупной рекреационной зоны — Сестрорецкого разлива — в пешей доступности, а также отличная транспортная доступность: близость к Приморскому шоссе — основной транспортной магистрали Курортного района, обеспечивающей его связность с другими районами города, и к ж/д станции Сестрорецк»,— говорит аналитик–консультант NF GROUP в Петербурге Ксения Федорова.