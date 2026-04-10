Казанцы продлевают серию

В субботу, 11 апреля, «Рубин» примет «Оренбург» в матче 24-го тура РПЛ. Игра начнется в 16:30. Казанцы, занимающие седьмое место, не проигрывают четыре матча подряд и не пропускают голов уже три тура. При новом главном тренере Франке Артиге команда набрала 10 очков из 12 возможных и обыграла лидирующий «Краснодар» и московский «Локомотив». «Оренбург» находится в зоне вылета на 15-м месте и остро нуждается в очках, однако статистика играет против гостей: они выиграли лишь один из 11 выездных матчей сезона. Эксперты считают «Рубин» фаворитом встречи.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В субботу, 11 апреля, «Рубин» в рамках 24-го тура РПЛ примет дома «Оренбург». Казанцы занимают седьмое место с 33 очками и решают задачу сохранения позиции, тогда как оренбуржцы находятся на 15-й строчке с 19 баллами и ведут борьбу за выживание в Премьер-лиге.

После смены главного тренера — в январе испанец Франк Артига сменил Рашида Рахимова — команда не проигрывает уже четыре матча подряд. В последних четырех турах казанцы набрали 10 очков из 12 возможных, обыграв лидирующий «Краснодар» (2:1) и московский «Локомотив» (3:0), сыграв вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и одержав выездную победу над «Сочи» (1:0).

Особенно заметен прогресс в обороне. «Рубин» не пропускает голов уже три матча подряд. В домашних матчах текущего сезона казанцы выиграли семь из 11 встреч, проиграв лишь дважды. Статистика личных встреч также на стороне хозяев: «Рубин» ни разу не проигрывал «Оренбургу» на своем поле в рамках РПЛ (три победы, две ничьи).

Главный тренер «Рубина» Франк Артига предостерег от недооценки соперника. «"Оренбург" — очень сложный соперник. Команда здорово смотрится после зимней паузы. О многом говорит хотя бы тот факт, что они забили три мяча московскому "Динамо". Они хорошо усилились, и у них очень качественный состав. Мне нравится их креативная группа южноамериканских игроков, нравятся их вингеры, Хорди Томпсон и Эмирджан Гюрлюк»,— сказал господин Артига в эфире «Матч ТВ». По его словам, для игроков «Оренбурга» это очередной финал, потому что они борются за выживание.

Действительно, турнирная мотивация гостей высока. «Оренбург» находится на 15-м месте в зоне прямого вылета, отставая от зоны стыковых матчей всего на одно очко, а от безопасной 11-й позиции — на три балла. После зимнего перерыва команда Ильдара Ахметзянова одержала домашнюю победу над «Зенитом» (2:1) и сыграла вничью с московским «Динамо» (3:3), однако уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1) и «Спартаку» (0:2).

Основной проблемой оренбуржцев остается игра на выезде. Команда выиграла лишь один из 11 гостевых матчей РПЛ в этом сезоне при двух ничьих и восьми поражениях.

До ничьей с московским «Динамо» «Оренбург» потерпел восемь поражений подряд в гостевых матчах, причем все с нулевым результатом в графе забитых мячей. Уже весной команда без голов уступила «Крыльям Советов» в Самаре (0:2) и махачкалинскому «Динамо» в Каспийске (0:1).

Ранее бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал игру команды при испанце. «Если вы делаете заявление, что будете теперь играть в атакующий футбол, то это надо делать. Почему-то схему не поменяли, она такая же и осталась, 3-4-3.<...>Я знаю, что "Рубин" здорово сыграл против "Краснодара" и "Локомотива" за счет того, что уже имел базу. Об этом они сами внутри говорят»,— сказал господин Рахимов в эфире шоу «Это футбол, брат!».

Эксперты и букмекеры считают «Рубин» фаворитом предстоящей встречи. В первом круге РПЛ команды сыграли вничью 2:2.

Анар Зейналов