ЧЭМК рассказал об опыте установки автоматической системы контроля за выбросами

Челябинский электрометаллургический комбинат на практическом семинаре по вопросам экологического мониторинга поделился опытом установки автоматической системы контроля за выбросами. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Промышленники, чиновники и ученые на мероприятии обсудили актуальные проблемы создания территориальной системы мониторинга, в том числе задачу стандартизации локальных систем и приборов на предприятиях. ЧЭМК в 2025 году начал работу по установке автоматической системы контроля за выбросами вредных веществ в атмосферный воздух. Она позволяет передавать данные датчиков завода в режиме реального времени в Росприроднадзор и другие ведомства.

На данный момент в регионе контрольные замеры атмосферы производят стационарные и передвижные посты, сигнальные станции. На некоторых промышленных предприятиях установлены отдельные посты и станции.