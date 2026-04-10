Не подскажете, как пишется Габбана?

Стефано Габбана не ушел с шумом и фанфарами — все вышло куда тише и, пожалуй, даже по-итальянски элегантно: формально он покинул пост председателя Dolce & Gabbana еще в декабре, но известно об этом стало только сейчас. На его место в январе пришел Альфонсо Дольче, брат Доменико и нынешний CEO бренда, так что семейная конструкция не рухнула, а просто сменила расстановку сил.

Дизайнеры Стефано Габбана (слева) и Доменико Дольче после показа мужской коллекции Dolce & Gabbana весна-лето 2026 в Милане, 21 июня 2025 года

Фото: Luca Bruno / AP Дизайнеры Стефано Габбана (слева) и Доменико Дольче после показа мужской коллекции Dolce & Gabbana весна-лето 2026 в Милане, 21 июня 2025 года

Если смотреть на эту историю без драматизации, то это не внезапный разрыв, а аккуратная перестройка управления. Габбана, который вместе с Доменико Дольче строил бренд почти 40 лет, ушел с поста в момент, когда компания начала готовиться к переговорам с банками и кредиторами. По данным Bloomberg, он также рассматривает варианты по выводу собственной доли в 40% — то есть история здесь не только про сохранение лица, но и про деньги.

Почему Габбана уходит именно сейчас? К сожалению, все довольно прозаично: у Dolce & Gabbana накопилась куча долгов (около €450 млн) и компания, несмотря на историю и влияние, очень неуверенно чувствует себя на рынке. Последний год она жила в режиме рефинансирования и новых займов, чтобы сохранить независимость и одновременно удержать темп развития.

Президент и главный исполнительный директор Dolce & Gabbana Альфонсо Дольче

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images Президент и главный исполнительный директор Dolce & Gabbana Альфонсо Дольче

На этом фоне уход председателя выглядит как жест, который должен облегчить переговоры и показать, что компания готова к более жесткой, профессиональной модели управления. Или вообще к продаже какому-нибудь конгломерату. Вспомнить хотя бы, как Prada купили Versace, в последнее время такая практика становится все более популярной.

Вряд ли даже такую турбулентную обстановку можно назвать концом эпохи Dolce & Gabbana. Скорее это попытка реструктуризации в особенно сложное время. Правда, у любой такой перестройки есть цена: чем больше бренду нужны банки и внешняя дисциплина, тем меньше в нем легенды про абсолютную свободу двух дизайнеров, которые все решают сами. Доменико Дольче при этом остается креативным директором, поэтому как минимум с точки зрения наполнения бренд останется таким же — громким, сексуальным, ярким и очень итальянским.

Илья Петрук