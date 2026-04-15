Архитектурный элемент

Модуль для ванной Touch

Дизайнер Микеле Маркон дает своим работам поэтичные имена. Коллекцию для марки Noorth он назвал Touch («Прикосновение»), сделав акцент на тактильности материалов. Touch — это мебельный модуль, в который встроены раковина и три скрытых угловых выдвижных ящика. Комплект предлагается дополнить зеркалами с встроенной светодиодной подсветкой.

Модель выполняется в разных отделках — от мрамора (Carrara, Arabescato, Siberia, Graphite, Petit Granit, Nero Marquina) и лака до дерева и глины. Раковина (можно выбрать ширину 41, 64 или 100 см) изготовлена из композита Milltek Solid матового белого цвета, выбранного дизайнером за его приятную текстуру и долговечность.

Дизайн Touch отражает фирменную стилистику Noorth. Минималистская эстетика, выверенные формы, качественные долговечные материалы — главным источником идей для авторов служит современная архитектура. За счет лаконичного силуэта эта модель, по мнению разработчиков, способна придать индивидуальность и характер даже совсем небольшим помещениям.

Представитель бренда в России — компания WWTS.

Татьяна Филиппова

