Мраморный остров

В дни Миланского салона итальянский бренд Henge вот уже не первый год представляет новую кухню. Последней такой большой премьерой стала модель ONEON Suspended.

Детище Паоло Тормена, архитектора Изабеллы Дженовезе и креативного директора марки Массимо Кастаньи — компания Henge сегодня выпускает весь спектр мебели для дома, а также светильники и аксессуары, недавно в ассортименте появились ароматы для дома. Каждый продукт — это результат долгих опытов с материалами и кропотливой исследовательской работы. Так родилась уникальная эстетика и узнаваемый стиль бренда.

Одно из самых успешных направлений компании — кухни. Например, бестселлер — многофункциональный остров Air Bar дизайнера Уго Каччиатори с выразительным архитектоничным корпусом из камня и металла. Благодаря встроенным светодиодам возникает эффект свечения, исходящего из мрамора Siberian Rain. Продолжили линейку модели Opera, Ozon, Oxygen и Argon от Массимо Кастаньи. У них есть общая черта — монолитный массивный каменный островной блок, который можно кастомизировать, используя разные материалы и отделки, и дополнять другими элементами. В производстве используются травертин и оникс в сочетании с металлом.

Модель 2025 года ONEON Suspended, как и предыдущие, выполнена из камня и также монолит. В базовой конфигурации это черный мрамор Dark Galaxy. Модель отличает визуальный эффект левитации. Как рассказывают на фабрике, остров стоит на опорах из матовой стали, которые практически не видны в тени массивного камня, поэтому может показаться, что блок парит над полом.

Модель была представлена в Милане в конфигурации со встроенной в остров мойкой, варочной панелью и большой рабочей поверхностью. Ящики выполнены из дуба, прошедшего термообработку, а раковина — из серого с прожилками травертина Apuan Black. ONEON, как и большинство кухонь Henge, можно полностью кастомизировать, задав размеры, выбрав материалы под проект и добавив в композицию другие элементы, системы хранения, витрины и стеллажи.

Обновление коллекции совсем скоро – в дни выставки Eurocucina 2026. Представитель бренда в России — компания WWTS.

Марина Волкова