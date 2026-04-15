Комод-витрина Riverside

Коллекция мебели Riverside от MisuraEmme выполнена в стиле 1970-х годов, мода на который стремительно возвращается. Сначала в нее входили прикроватные тумбы, комоды и банкетки лаконичного дизайна с акцентом на выразительные фактуры материалов. Новым предметом в линии, разработанной флорентийским бюро Studio 63, стал комод-витрина для гардеробной с открытой секцией для хранения аксессуаров: галстуков, перчаток, солнечных очков и клатчей. Через стекло хорошо видна внутренняя отделка из экокожи. Каркас комода выполнен из МДФ с отделкой шпоном: «черный дуб» (Black Oak) или «орех каналетто» (Noce Canaletto). Боковые панели из окрашенного алюминия — с отделкой на выбор. Широкие и вместительные ящики оснащены прочными направляющими и доводчиками, которые позволяют их полностью выдвигать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: MisuraEmme Фото: MisuraEmme Фото: MisuraEmme Фото: MisuraEmme Следующая фотография 1 / 4 Фото: MisuraEmme Фото: MisuraEmme Фото: MisuraEmme Фото: MisuraEmme

Длину и ширину Riverside выбирает покупатель. Комод-витрину можно разместить и в центре помещения, выбрав вариант с доступом к ящикам с двух сторон. Это станет удачным решением, например, при совместной семейной гардеробной, замечают представители MisuraEmme. Модель легко комбинируется с другими коллекциями бренда.

Елизавета Лаврик