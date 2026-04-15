Главный в гостиной

Угловой, трансформер, ретро или минималистичный — представление об идеальном диване у каждого свое. В ожидании премьер выставки Salone del Mobile 2026 изучаем последние модели одного из мировых лидеров в производстве мягкой мебели.

Coupe, дизайн Джампьеро Тальяферри

У этого дивана модульная конструкция и эффектные формы в духе 1960-х и 1970-х годов. Дизайнер Джампьеро Тальяферри всерьез увлекается калифорнийским модернизмом. «Кроме того, я много изучал образцы послевоенного итальянского дизайна и в этом проекте стремился к балансу между винтажным шармом и современной функциональностью»,— говорит он. Модель отличается объемными, уютными округлыми формами. Сиденье с двойным наклоном обеспечивает поддержку спины. Изменить длину или конфигурацию дивана легко, добавляя или убирая модули.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Minotti Фото: Minotti

Saki, дизайн Nendo

Диван, спроектированный Оки Сато, основателем дизайн-студии Nendo, напоминает распускающийся цветочный бутон. Опорные панели спинки и подлокотников своим изгибом походят на расходящиеся лепестки. Тонкие разрезы в верхней части угловых подушек, создающие переход от спинки к подлокотнику,— еще одно указание на форму цветка. Диван Saki может быть двух-, трех- и четырехместным с двумя вариантами глубины. В композицию можно включить кресла этой же серии с подлокотниками или без, банкетки и «островные» модули.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Minotti Фото: Minotti

Riley, дизайн Ханнеса Пира

В этой лаунж-модели, по словам ее автора, архитектора Ханнеса Пира, сочетаются «сдержанность и выразительность за счет строгой геометрии силуэта и одновременно легкость, непринужденность — за счет вариативности модулей». Изящная вертикальная строчка низкой спинки добавляет модели шарма.

Диван желательно дополнить мягкими подушками разного размера для поддержки спины, число которых можно менять. Основание — лаконичное металлическое, из бронзы или черного хрома. В одной конфигурации можно использовать элементы с разной глубиной сидений, создавая таким образом интересную игру объемов. Связующими элементами между мягкими модулями могут выступать столики разных форм и из разных материалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Minotti Фото: Minotti

Bezier, дизайн Марсио Когана

Система мягкой мебели для гостиной разработана бразильской студией архитектуры MK27, основатель которой Марсио Коган придумал серию модулей с несимметричными плавными изгибами. Из этих скругленных элементов можно составлять комбинации. Серия названа по имени математика Пьера Безье, чья параметрическая кривая часто используется в компьютерной графике. «Вся вселенная состоит из кривых»,— отмечает автор, цитируя знаменитого бразильского архитектора Оскара Нимейера. Наполнитель мебели — полиуретан высокой плотности разной толщины, создающий равномерную жесткость по всей поверхности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Minotti Фото: Minotti

Vivienne, дизайн GamFratesi

Закругленная спинка дивана итало-датского дуэта GamFratesii плавно переходит в подлокотники. «Такая конструкция внушает чувство защищенности»,— говорят дизайнеры. Верхний слой подушек сиденья выполнен из термочувствительного материала, который адаптируется к телу. Основание — тонкие алюминиевые планки. Можно выбрать кофейный оттенок с глянцевым покрытием. Дополнением к дивану станут шезлонги или, например, мягкие модули-пуфы со встроенными столиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Minotti Фото: Minotti

Елизавета Лаврик