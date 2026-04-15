Фейерверк у залива

Испанский дизайнер Адриана Николау убеждена, что современный интерьер должен транслировать эмоции. И мебель выбирает соответствующую — яркую дизайнерскую. Например, центральное место в проекте в Сан-Себастьяне занимает мебель итальянской компании Edra — премиального бренда, модели которого представлены в MoMA в Нью-Йорке и в Центре Помпиду в Париже.

Фото: Daniel Schaefer / предоставлено Edra

Николау рассказывает, что в дизайн пришла не сразу, долгое время занималась финансовым учетом. «Работала с цифрами, а не с образами,— смеется она.— Но любила красиво расставлять мебель с самого детства. И на любом месте работы все заканчивалось одинаково: меня просили обновить офис — ведь "у тебя так здорово получается". В итоге я стала заниматься этим профессионально, теперь дизайн — дело моей жизни».

Радужная палитра присутствует во всех проектах студии Николау, будь то инсталляция для выставки Casa Decor в Мадриде, в которой она регулярно участвует, интерьер модного ресторана или частный загородный дом. «Я всегда вижу во всем положительную сторону, и, думаю, это отражается на моем стиле. Я адаптируюсь к пространству, подстраиваюсь под историю каждого места и клиента,— говорит дизайнер,— но берусь далеко не за всякий заказ: мне непременно нужно чувствовать эмоциональную вовлеченность, чтобы эти эмоции затем передались проекту».

Так произошло и на этот раз. Адриану сразу увлекла история квартиры и ее владельцев. Молодая пара из Лос-Анджелеса обручилась в Сан-Себастьяне и решила приобрести жилье на берегу океана. Удача им улыбнулась: прямо на Playa de la Concha, знаменитом пляже в самом центре города, быстро нашлась подходящая квартира.

Она располагалась в доме 1950-х годов напротив отеля Hotel de Londres y de Inglaterra. Окна выходили на Бискайский залив, так что хозяева могли любоваться видами на океан, а еще исполнить свою давнюю мечту — наблюдать за знаменитым фестивалем фейерверков над бухтой Ла-Конча прямо из дома. Правда, была одна проблема: фестиваль в Сан-Себастьяне проходит в августе, и владельцам хотелось переехать и справить новоселье до этого времени. «На все про все нам дали три месяца! У нас не было времени даже разработать и утвердить визуализации — решили рискнуть и работать без них. Попросили владельцев полностью нам довериться и не появляться на объекте, пока мы не закончим,— делится Адриана.— Как ни странно, они согласились и сдержали обещание».

Никаких перепланировок и кардинальных архитектурных вмешательств не потребовалось (над этим уже поработал архитектор Иньиго Эчаве), и команде оставалось сделать то, что она прекрасно умеет: создать яркий, выразительный интерьер в своем фирменном стиле, главные составляющие которого «элегантность, комфорт и немного эклектики».

Чтобы придать пространству характер и найти правильное настроение, Адриана пересмотрела сотни проектов пляжных домов и вилл у моря. Отправной точкой в работе стал океан, который становится полноправным героем этого интерьера. Его стихия нашла отражение и в планировке гостиной с панорамными окнами, и в выразительных фактурах, текстурах и палитре, добавляющих пространству динамики и глубины.

Центральное место в гостиной занимает большой полукруглый диван Standart работы Франческо Бинфаре для Edra. Он повернут к океану, как к гигантскому экрану, на котором, надо отметить, и без всяких фейерверков, нон-стоп транслируется грандиозное шоу: по небу плывут облака, по заливу курсируют яхты, бьются о берег волны, полыхают закаты и рассветы. Для больших компаний (хозяева любят принимать гостей) дизайнер предусмотрела два дополнительных «зрительских места»: кресла Chiara от Edra. Группу завершают два винтажных журнальных столика и торшер.

В своих проектах Адриана любит соединять современную мебель с иконами дизайна и предметами старины. «Найти золотую середину между старым и новым для меня настоящий вызов,— признается она.— Есть вещи, которые легко сочетаются с чем угодно. С другими сложнее: как бы я ни старалась, их просто невозможно вписать в интерьер, и приходится скрепя сердце от них отказываться». В этом интерьере также присутствует диалог эпох: современная дизайнерская мебель соседствует с культовыми креслами Utrecht Геррита Ритвельда и Capitol Complex Пьера Жаннере (Cassina), оранжевой настольной лампой Snoopy братьев Кастильони (Flos), легендарным журнальным столиком 1970-х Sputnik, антиквариатом, купленным в известном мадридском салоне Veluto Antiguedades, современным искусством. «Я считаю, что без этого не обойтись,— продолжает Адриана.— Стиль задают предметы. Нужно подбирать их с любовью, с душой, и тогда все сложится само собой. Никакого секрета тут нет».

Главный вопрос, который волновал команду: понравится ли проект владельцам, которые не видели подробных эскизов в процессе работы над проектом. «Сдача этого объекта стала памятным событием в моей профессиональной карьере,— рассказывает Адриана.— Удивление, восхищение, слезы радости клиентов… это невозможно передать. Особенно им понравилась идея сделать небольшой кинозал на месте старой кухни. Нам удалось создать уютную обстановку, в которой с первой секунды чувствуешь себя как дома. Никому не захочется отсюда уходить». Проверено хозяевами на практике: после переезда их дом всегда полон гостей.

Татьяна Парфенова