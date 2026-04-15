Опережая мейнстрим

Основанная в 1956 году Луиджи Рибольди и Франческо Мальберти компания Rimadesio известна в первую очередь своими высокотехнологичными системами для зонирования интерьера. За прошедшие годы она из небольшой стекольной мастерской выросла в бренд, предлагающий инновационные разработки для интерьера.

В дни Миланского салона во внутреннем дворе палаццо Исимбарди появится инсталляция Rimadesio Aedes Memoria от Encor Studio Фото: Rimadesio Мероприятия, приуроченные к 70-летию бренда, пройдут под вывеской BECOMING Фото: Rimadesio Проект штаб-квартиры Rimadesio Campus в Джуссано, ACPV Architects Фото: Rimadesio

История успеха Rimadesio неразрывно связана с регионом Брианца, расположенным к северу от Милана. Прорывными для фабрики стали 1980-е годы, когда с легкой руки дизайнера Джузеппе Бавузо компания сделала ставку на союз стекла и алюминия. Этот выбор определил ДНК бренда на десятилетия вперед, позволив создавать архитектурные системы, которые кажутся невесомыми и при этом обладают исключительной прочностью. Компания делает акцент на безупречности линий, качестве отделки и мягком бесшумном скольжении элементов. Задолго до того, как экологичность стала мейнстримом, Rimadesio внедрила полностью перерабатываемые материалы, краски на водной основе и обеспечила производство энергией от собственных солнечных панелей.

Cистема стеновых панелей-буазери Modulor Фото: Rimadesio Система раздвижных перегородок Maxi Фото: Rimadesio Гардеробная Zenit Фото: Rimadesio Стол Lambda и стулья Wabi, дизайн Джузеппе Бавузо Фото: Rimadesio Раздвижные двери Maxi в шоуруме бренда в Нью-Йорке Фото: Rimadesio Шкаф-витрина Aliante, дизайн Джузеппе Бавузо Фото: Rimadesio Стул Ori, дизайн Джузеппе Бавузо Фото: Rimadesio

К Миланской неделе дизайна в этом году компания подготовила эксклюзивную серию материалов и отделок. Новые модели коллекции будут представлены во флагманском магазине на улице Висконти ди Модроне, оформлением которого также занимался Бавузо. Он сегодня занимает пост арт-директора марки. Презентации 2026 года пройдут для Rimadesio под вывеской BECOMING, отражающей эволюцию коллекции. «Мое сотрудничество с Rimadesio — это долгое путешествие, основанное на глубокой общности наших ценностей,— говорит Бавузо.— За более чем 30 лет совместной работы мы фактически придумали собственный выразительный язык дизайна, подкрепленный исследованиями в области качественных материалов, технологий и инноваций. Он помогает создавать продукт как часть большой системы, в которой технологии служат развитию».

В рамках торжеств в честь своего 70-летия на Миланской неделе дизайна компания откроет для публики двери палаццо Исимбарди. Во внутреннем дворике дворца, построенного в XV веке, образца архитектуры эпохи Возрождения, появится инсталляция от Encor Studio — швейцарские художники представляют стекло как живой материал, способный к трансформациям. После закрытия выставки инсталляция отправится в путешествие по флагманам Rimadesio по всему миру, а потом будет размещена в штаб-квартире компании в городе Джуссано.

Еще один художественный проект, посвященный истории Rimadesio, R-Paradigm от студии Yuma, ждет зрителей в Sala Affreschi. Там на иммерсивном шоу видео- и аудиоинсталляции расскажут об эволюции бренда, о его новых коллекциях, инновациях и о международном присутствии, а также о проекте кампуса, который создает в Джуссано для компании архитектурное бюро ACPV Architects.

Антонио Читтерио и Патрисия Виель, авторы проекта, превратили его в манифест современной промышленной архитектуры. Территория штаб-квартиры Rimadesio увеличивается почти вдвое — с 27 тыс. до 44 тыс. кв. м. В кампусе будет находиться главный шоурум, а также производственные цеха, исследовательские центры, офисные пространства, выставочные залы, зоны для обучения, искусства и отдыха. Производство будет обеспечивать самая большая в мебельном секторе Италии солнечная электростанция, дополненная мощными промышленными аккумуляторами, которые накапливают энергию, чтобы использовать ее в пасмурную погоду. По словам архитекторов, проект рассчитан на развитие, этим он подобен самой компании Rimadesio и является символом ее успешного пути.

Татьяна Филиппова