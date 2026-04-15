Граффити на Baccarat

Работающий между Нью-Йорком и Парижем выпускник МАРХИ Гарри Нуриев стал дизайнером года по версии январской сессии парижской выставки Maison & Objet 2026. Основатель Crosby Studios создает предметы, балансирующие на грани арта и коллекционного дизайна, сочетая ремесло с эстетикой повседневности. В его портфолио работы для Balenciaga, Nike, H&M, Jimmy Choo, Gucci, Valentino, Art Basel Miami и Лувра.

Архитектор, дизайнер и художник Гарри Нуриев Фото: Anne-Emmanuelle Thion Фото: Baccarat

В прошлом году Нуриев опубликовал творческий манифест под названием «Трансформизм», в котором в том числе сказано: «Нам не нужно больше вещей, нам нужно больше ясности и эмпатии к тому, что уже создано». Его инсталляция на Maison & Objet полностью соответствовала общей теме выставки «Прошлое открывает будущее». Пространство было выдержано в фирменном стиле Нуриева. Старинная мебель силуэтов Наполеона III была обтянута металлизированной тканью, и это превратило ее из антиквариата в арт-объекты будущего. На стеллажах были выставлены посуда, аксессуары — с серебряным напылением, что меняло угол зрения на привычные вещи.

На этой выставке можно было увидеть и работы Нуриева для бренда Baccarat. В 2024 году дизайнер оформил входную зону в Maison Baccarat в Париже. Он расписал ее граффити, отсылающими к надписям на люксорском обелиске на площади Согласия и к техникам производства хрусталя. А в январе этого года Гарри представил свою интерпретацию люстры Zenith, изготовленной в середине XIX века и ставшей символом мануфактуры Baccarat. Цветные шариковые ручки, компакт-диски, бижутерию, брелоки, бутылочные крышки, воланчики и другие мелкие предметы, по сути, повседневный мусор, он разместил среди классических элементов, представив таким образом люстру как носителя культурной памяти. «Zenith предстает перед нами как мессенджер, переносящий предметы из нашего настоящего в воображаемое будущее». Поместив обыденные предметы в новый контекст, дизайнер будто бы придает им символический вес и эмоциональную ценность.

Гарри внес свой вклад и в коллекцию Harcourt, старейший из ныне выпускаемых дизайнов фабрики. Он придумал концептуальные гравировки и надписи на классических бокалах для виски, графине и пресс-папье в виде хрустального шара Sirius. На хрустальной поверхности можно рассмотреть слова и фразы Salute («Привет»), Charm («Шарм»), Celebration («Праздник»), Magique («Магия»), которые соседствуют с терминами Polissage (полировка), Feu (огонь), связанными с процессом производства хрусталя. Рядом — рисунки, изображающие жесты мастеров хрустального дела. В новом облике классический хрусталь воспринимается иначе, чем прежде.

Антонина Плахина