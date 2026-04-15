С видом на башню

Старинное ремесленное мастерство, современные технологии и эмоции, вызванные соседством флорентийского бренда Officine Gullo с символом Парижа Эйфелевой башней, соединились в новом проекте компании.

История Officine Gullo уходит корнями в начало ХIХ века, когда флорентийские мастера изготавливали металлические кухни для местных вилл — каждая была единственной в своем роде, проектировалась с учетом вкусов владельца и особенностей его жилого пространства. Кармело Гулло, основатель компании, в 1990 году возродил эту традицию и добавил к ручному мастерству современную техническую начинку. Так появилась фабрика, которая смогла одной из первых уловить дух времени и перенести профессиональные технологии приготовления пищи в домашний интерьер.

На этот раз площадкой для дизайнеров стал пентхаус площадью около 1,4 тыс. кв. м в одном из османовских домов, построенных во второй половине ХIХ века. Задачей Officine Gullo было полностью оснастить современным оборудованием и гармонично связать между собой три разных не только по функциям, но и по атмосфере пространства: главную кухню, открытую кухню на террасе и внутренний бар.

В главной кухне отражено стремление к гармонии между историческим наследием и современностью: фасады мебели выкрашены в нежный кремовый оттенок, который вторит цвету стен и гипсового декора и визуально расширяет пространство. Состаренная латунь, которой отделаны шкафы и полки, перекликается с оригинальной фурнитурой ХIХ века. Сердце кухни — варочный центр OG Professional 248 — один из самых внушительных и функциональных приборов Officine Gullo. Это настоящая кулинарная станция, которая по своим возможностям превосходит оборудование многих профессиональных ресторанов.

Из главной кухни можно пройти на террасу, с которой открывается прекрасный вид на парижские крыши и Эйфелеву башню. Открытая кухня оснащена консольным островом, двумя барбекю и винным холодильником. Для шкафов дизайнеры выбрали матовый розовый цвет — он смягчает строгую сталь профессионального оборудования и сочетается с оттенками закатного неба. Здесь же организована зона с обеденным столом, где в хорошую погоду можно устроиться и большой компанией.

В баре единым ансамблем выступают мебель цвета мокко, мрамор с «драматичным» характером и матовая латунь с отделкой из 24-каратного золота. Четырехметровая стена со стеклянными витринами и остров длиной 3,5 м, оборудованный коктейльной станцией, позволяют мгновенно превратить уголок уединенного отдыха в место для вечеринки.

Каждое из трех пространств отражает образ жизни владельцев пентхауса, а проект в целом — философию Officine Gullo, отсюда его название Art de Vivre («искусство жить»). Бренд видит свою задачу в том, чтобы создавать уникальные пространства, позволяющие ее клиентам выразить свою индивидуальность, а не слепо следовать трендам.

Бренд получил мировое признание, флагманы Officine Gullo расположены во многих столицах и крупных городах, в том числе в Москве, Милане, Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Бостоне, Майами, Далласе, Шэньчжэне и Кейптауне. Шоурум в Париже, который компания планирует открыть весной 2026 года, станет 15-м и будет располагаться в престижном седьмом округе французской столицы.

Татьяна Филиппова