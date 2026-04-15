Дело в камне

В марте представительство итальянских интерьерных фабрик WWTS провело встречу с дизайнерами и заказчиками, показав в своем пространстве на Кутузовском, 24 работы камнерезов Bevilacqua Marmi. Компания основана в 1981-м братьями Лучано и Лино Бевилаккуа в долине Кьямпо на севере Италии недалеко от Виченцы и Венеции. В этом регионе располагаются мраморные карьеры. Братья Бевилаккуа сделали ставку на сочетание ручного производства с современными технологиями. Гости московской презентации могли ближе познакомиться с философией и опытом бренда, увидеть образцы и готовые проекты.

Совладелец фабрики Bevilacqua Marmi Клаудио Бевилаккуа

На фабрике хранят вековые ручные традиции работы с мрамором, при этом внедрено и новейшее оборудование, которое позволяет создавать сложные композиции, от наборных мозаичных полов до рельефных деталей мебели. Бренд всегда напрямую сотрудничал с производителями оборудования.

Многие мастера работают на Bevilacqua Marmi всю жизнь. Наметанный глаз мастера и понимание природы материала очень важны для достижения нужного результата. На фабрике вспоминают, что когда-то мраморную мозаику собирали по глиняному макету, выкладывая кусочки камня вручную. Сейчас же многое делается с помощью 3D и CAD-чертежей.

Компания выполняет весь спектр услуг: от подбора камня по эскизам дизайнеров до доставки и монтажа готовых изделий. В портфолио бренда множество реализованных объектов разной сложности. На презентации один из владельцев фабрики, Клаудио Бевилаккуа, показывал проекты частных резиденций и крупных объектов недвижимости в контракт-секторе. Например, мрамором Bevilacqua Marmi отделаны бутики римского ювелирного дома Bvlgari. А компании люксовых кухонь Arthesi и дизайнерской мебели Cattelan Italia применяют мрамор марки для отделки фасадов мебели и деталей каркаса. Вместе с Клаудио компанией управляют еще трое братьев Бевилаккуа, и она, несмотря на международный размах и статусные заказы, остается семейной. К своему делу здесь относятся с тем же трепетом и рвением, что и первые Бевилаккуа, стоявшие у истоков бизнеса.

Марина Волкова