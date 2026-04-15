Миланский дневник
Salone del Mobile 2026
С 20 по 26 апреля в Милане будет проходить главная мебельная выставка года Salone del Mobile и параллельно на площадках в городе миланская Неделя дизайна. Рассказываем о важных мероприятиях и интересных местах, которые стоит посетить в эти дни.
На 64-й Salone del Mobile заявлено почти 2 тыс. участников из 32 стран — их новинки займут основные экспозиционные площади в комплексе Rho Fiera. Это прежде всего мебель, светильники и декор для дома. В 2026-м после перерыва также возвращаются биеннале кухонь EuroCucina вместе со смотром бытовой техники FTK (им отвели по два павильона) и выставка сантехники и мебели для ванных комнат International Bathroom Exhibition. Отдельное место в комплексе Rho Fiera отведено молодым дизайнерам: в смотре SaloneSatellite ожидаются работы на тему крафта и инноваций 700 авторов со всего мира.
Как обычно, павильоны Salone del Mobile поделены стилистически — на классические и современные. И в том и в другом блоке разместятся художественные инсталляции, которые разбавят коммерческий ряд. Трендовый взгляд на классический дизайн предложит проект Aurea, an Architectural Fiction парижского бюро Maison Numero 20. Экспозиция будет представлять собой виллу с обставленными комнатами: столовой, гостиной, спальней в стиле ар-деко с восточными нотками и даже зимним садом. Все предметы обстановки и декора — eco friendly, в духе модного тренда на осознанное потребление. А на EuroCucina мэтр итальянского дизайна Кальви Брамбилла покажет инсталляцию Nature-Ritual с бытовой техникой марки Fisher & Paykel. Он обратится к архетипам человеческого жилища, сделав акцент в оформлении на натуральные фактуры. Главными темами выставки в этом году объявлены связь с природой и возвращение к корням. Даже визуальная рекламная кампания Salone от миланского фотографа Алесио Феррари в медитативной форме сплетает фирменную графику и лого с изображением камня, листа и других природных форм, что отражает тренд на простые, необработанные материалы.
Из новостей: в этом году запускаются две площадки, которыми в ответ на запрос времени организаторы Salone хотят пополнить экспозиционный ряд. Первая, Salone Raritas, в 9-м павильоне, посвящена коллекционному дизайну, который обретает все больше поклонников. Обещают 25 участников, сценографию известного бюро FormaFantasma и специальную инсталляцию голландки Сабин Марселиз. Вторая площадка, Salone Contract, полноценно запустится в 2027-м, но нынешнее «превью» также должно стать заметным событием — не в последнюю очередь благодаря проекту голландского архитектора Рэма Колхаса. Профиль нового смотра — все для контракт-сектора: отелей, ресторанов, магазинов. Причем тоже не массового производства, а интересных и необычных вещей кураторской подборки.
Неделя дизайна, или Fuorisalone 2026, охватит весь Милан. Ключевые точки — район Брера, где расположены шоурумы многих брендов, и площадь Кавур с флагманскими магазинами Visionnaire и Poliform и соседние Via Manzoni и Via della Spiga. Здесь, в частности, в помещениях Театра Мандзони один из флагманов индустрии, фабрика Giorgetti, на театрализованной презентации покажет свой бестселлер — кресло-качалку Move. Рядом, в шоуруме марки на Via della Spiga представят новинку-2026 — кресло Kumiki в традиционной японской мебельной технике как ответ на модное направление «массового крафта» (когда в массовое производство привносят тщательность проработки, свойственную ремеслу). В районе Брера эффектную инсталляцию на тему высокого искусства хрусталя покажет старинная мануфактура Baccarat: проект Crystal Crypt мультидисциплинарного художника и историка искусства Эммануэлле Лучиани объединяет звук, световое шоу и образы Baccarat в эффектный ряд в эстетике научно-фантастического кино.
Из главных миланских точек коллекционного дизайна — галереи Nilufar и Rossana Orlandi, из проектов независимого дизайна — выставочные площадки Alcova и 5Vie. У Nilufar две точки в городе, в центре и в пространстве Depot в районе железнодорожной станции Milano Lancetti. Первую площадку займет эффектная интерьерная инсталляция La Casa Magica с работами авторов галереи (Давида Алиперти, Флоры Лехнер и других), вторую — Nilufar Grand Hotel, интерьерные концепты с коллекционным дизайном, обыгрывающие воображаемые номера люксового отеля. Россана Орланди на этот год ангажировала модный дизайн-дуэт с Комо Draga & Aurel: Драга Обрадович и Аурель Бэйсдоу представят эффектные раздвижные двери из своего любимого материала люцита. (А их новую коллекцию настольных ламп Soffio и подвесных светильников Crisalide из стекла в разных техниках вместе с маркой Salviati можно будет увидеть на экспозиции Salone Raritas.)
Alcova раскрывает всю палитру независимого дизайна на двух площадках. Одной из них станет впервые доступная для широкой публики Вилла Пестарини конца 1930-х годов. Помимо новинок нишевых дизайн-бюро это еще и прекрасная возможность познакомиться с архитектурой рационалиста Франка Альбини. А в бывшем военном госпитале Baggio проект соберет разработки студентов ведущих профильных вузов ранга Академии Эйндховена. 5VIE — это целый дизайн-квартал на севере Милана у базилики Сант-Амброджо, объединяющий инновационные проекты молодых авторов.
Из интересных партнерских работ сезона следует отметить следующие. Миланский бренд cc-tapis представляет ковры с рисунками Форназетти, и все это с впечатляющей сценографией. Текстильный бренд Marimekko приглашает в поп-ап-остерию Fiori di Marimekko, где культовые цветочные принты обыгрываются в оформлении и сервировке блюд финской кухни. Дизайн-универмаг 10 Corso Como, объединяющий моду, ювелирное искусство и предметный дизайн, покажет три проекта от известных марок. Так что можно охватить и скульптурную инсталляцию бельгийки Линды Фреи Тангельдер для Cassina, и «природные» объекты в духе айдентики Salone французов Imperfettolab, и капсульную мебельную коллекцию коллекционного дизайна NM3 для Visionnaire. И, наконец, платформа коллекционного дизайна Artemest приглашает оценить трендовые интерьеры в рамках проекта L’Appartamento: пять именитых дизайнеров создадут интерьеры в палитре и стилистике разных городов Италии, от величественного Рима до разгульного Неаполя.
Добавляя обязательные места для осмотра в свой выставочный календарь, важно помнить, что мероприятий сотни, так что охватить все не по силам. Строить маршрут исходя из своих интересов можно и в виртуальной реальности: за всеми событиями из любой точки мира можно будет наблюдать онлайн. Милан обещает полный цифровой охват и потрясающее шоу.