Дань сестрам

Barovier & Toso вместе с аргентинской художницей и дизайнером Кони Валлезе изготовили коллекцию ваз для инсталляции Fonderia Fendi, представленной на Design Miami. Эта работа приурочена к столетию Fendi и является частью иммерсивного проекта Валлезе, вдохновленного картиной Карла Лагерфельда «Пять пальцев одной руки» (1994) — аллегорическим изображением пяти сестер Фенди как единой творческой силы.

Не впервые для презентации на Design Miami дом Fendi приглашает к сотрудничеству независимых художников и дизайнеров — в их числе побывали, например, Питер Мабео из Ботсваны, Сабин Марселис из Голландии и Льюис Кеммено из Великобритании. Их задача — взглянуть на наследие римского модного дома сквозь призму собственного творчества. Авторам обеспечивают допуск к архивам в штаб-квартире Fendi во Дворце итальянской цивилизации и собственным коллекциям искусства, на фабрику в Тоскане, знакомят с лучшими мастерами Италии, наследниками ремесленных традиций. На этот раз куратор проекта Дэн Тоули пригласил создать коллекцию живущую в Милане аргентинку Констанцу Валлезе, которая работает на стыке искусства и дизайна.

Инсталляция Fonderia Fendi воспевает наследие бренда и ручной труд. Одним из элементов декора стал воссозданный в металле фирменный шов Selleria, который модный дом Fendi и сейчас использует при работе с фирменной кожей Cuoio Romano.

«Участие пяти сестер Фенди имеет глубокий символический смысл. Идея сотрудничества с пятью итальянскими ателье в пяти разных областях показалась мне естественным продолжением этой истории»,— отмечает Валлезе.

Мебель, свет, ковры, предметы декора и лимитированная серия сумки Peekaboo изготовлены в исторических мастерских Италии. Для работы с бронзой художница выбрала миланскую Fonderia Artistica Battaglia, способную «придать мягкость и текучесть этому прочному материалу»; керамикой занималась некоммерческая студия Officine Saffi, соединяющая традиции с экспериментами, а мастера по изготовлению ковров cc-tapis помогали дизайнеру с гобеленами. Работы со стеклом выполнила компания Barovier & Toso, основанная на венецианском острове Мурано в XIII веке. Изготовленные стеклодувами вазы соединили в себе строгость линий ар-деко, элегантность, ремесленные традиции, стиль художника и коды модного дома. Матовое трио ручной работы из выдувного стекла в пастельных тонах нежно-голубого, желтого и кремового оттенков украшено скульптурными цветами, напоминающими о художественном стиле автора. Сотрудничество с Fendi подтверждает приверженность Barovier & Toso проектам, которые объединяют мастерство, художественное видение и инновации, отдавая дань уважения культурному наследию Венеции.

Олег Краснов