Выставки искусства и дизайна

«Арт Москва»

Москва, 22–26 апреля

Ярмарка, отмечающая в этом году 30-летие, после своей реинкарнации в 2020-х представляет не только современное искусство, она стала смотром буквально всего. В Гостином дворе обещают показать картины Айвазовского и Эрика Булатова, мебель разных веков, украшения Фаберже, современный дизайн, советское стекло и елочные игрушки, собрания значков XX века. Спецпроект этого года — показ части коллекции Дмитрия Коваленко, чье собрание российского современного искусства насчитывает более 700 произведений.

Ярмарки «Контур» и «Контур. Фото»

Нижний Новгород, 14–17 мая

Завоевавшие доверие коллекционеров искусства, нижегородские ярмарки-сателлиты графики и фотографии в новом сезоне переезжают в здание Красных казарм — памятник архитектуры первой половины XIX века.

Двухэтажное пространство площадью 5 тыс. кв. м, расположенное рядом с местным кремлем, примет около 80 галерей со всей России. В их числе московские «Е.К.АртБюро», Ruarts, pop/off/art и Grabar Gallery, петербургские Anna Nova и Jessica, нижегородские «Галерея 9Б» и Futuro, самарская «Виктория».

«Орбиты хрупких тел»

Москва, до 30 июня

Масштабная выставка продолжает фестиваль российского художественного стекла GlassGlow, инициированный галереей Heritage. Куратор нового сезона Марина Добровинская отобрала около дюжины художников, создавших объекты специально для выставки. Каждый — уникальное произведение. Арт-объекты выполнены в частных мастерских в самых разных стилях, от оммажей традициям производства муранского стекла до современных биоморфных форм. Отдельный зал отведен предметам из собрания куратора: Добровинская — известный коллекционер редкого советского стекла.

«Вернер Пантон: форма, цвет, пространство»

Вайль-на-Рейне, 23 мая 2026 — 9 мая 2027 года

13 февраля 1926 года родился один из главных визионеров дизайна и архитектуры XX века Вернер Пантон. Столетие экстравагантного датчанина, первым начавшего мебельные эксперименты с яркими цветами и нетипичными материалами, Vitra Design Museum отмечает выставкой, которая отобразит все грани его творческих увлечений,— от культовых вещей, например легендарного Panton Chair, до световых, текстильных и малоизвестных архитектурных проектов. Экспозиция будет выстроена вокруг реконструированной в музее несколько лет назад инсталляции Пантона «Фантастический ландшафт» 1970 года на тему устройства домов будущего.

Венецианская биеннале современного искусства

Венеция, 9 мая — 22 ноября

Зрителям главного смотра современного искусства будет представлена основная выставка «В минорных тональностях» в центральном павильоне в венецианских садах Джардини и в Арсенале. Ее участниками станут 111 художников и арт-групп со всей планеты. Она подчеркнуто аполитична и предложит «воссоединение с естественной средой обитания искусства» и осмысление его роли в обществе. Кроме того, традиционно запланированы многочисленные тематические выставки и инсталляции по всему городу и экспозиции в национальных павильонах стран-участниц.

Олег Краснов