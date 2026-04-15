Издания об архитектуре, искусстве и дизайне

Carlo Mollino: Architect Designer Photographer

В 2020-м обеденный стол итальянского дизайнера Карло Моллино был продан на Sotheby’s за $6,2 млн. Возрождать славу эксцентричного гения в 1980-х взялись сестры-галеристки Паола и Росселла Коломбари, которым попалось несколько вещей Моллино. Годы беспрестанных исследований сделали их главными экспертами творчества дизайнера и его феерической биографии. Эта книга — своего рода роман о творческом мышлении Моллино, его архитектуре, дизайне, фотографии и даже страсти к скорости.

Moments at Home: Interior Inspiration for Every Room

Выверенное сочетание классической элегантности и современной роскоши — излюбленный стиль австралийского декоратора Стива Кордони, много лет открывающий для него двери и частных особняков, и бутиков больших брендов.

Огромное портфолио стало основой книги, в которой он делится практическими идеями декора и сервировки стола, раскрывает секреты использования всевозможных деталей, делающих интерьер уютным. Визуальное путешествие охватывает девять зон дома, от прихожей и кухни до спальни и гостевой комнаты.

All you need is colour at home

Цвет в дизайне интерьера — один из самых мощных инструментов для создания настроения и демонстрации индивидуальности. Яркий дом всегда весел и располагает к отдыху, утверждают авторы издания. Но признают, что многие боятся не только сочных расцветок стен или пола, но и цветовых пятен в виде картин, штор или декоративных элементов. Что делать? Листать книгу, вдохновляться цветастыми интерьерами средневековых палаццо и современных апартаментов и помнить, что любой цветовой всплеск в вашем доме — это не навсегда.

Ереван: архитектура советского модернизма. 1955–1991

Пятая книга серии «Архитектура советского модернизма» музея современного искусства «Гараж» посвящена столице Армении Еревану, городу, практически полностью отстроенному в советские годы. Книга может вполне заменить путеводитель по городу — от аэропорта Звартноц, построенного местными архитекторами в 1970–1980-е годы, и знаменитого Института древних рукописей имени Месропа Маштоца (Матенадаран) до дома-музея Арама Хачатуряна и Национального музея истории Армении.

Ai Weiwei. Updated Edition

Китайский художник Ай Вэйвэй благодаря своим акциям по всему миру и безудержной творческой энергии остается одним из самых обсуждаемых на планете. Поэтому издательство Taschen не перестает переиздавать его монографии, добавляя все новые произведения и комментарии, созданные за 40 лет деятельности художника. Обновленное издание включает все последние работы Ай Вэйвэя, в том числе огромные мозаичные панно, собранные из кубиков Lego и посвященные защите прав человека, а также многочисленную документальную хронику, которую кропотливо собирает сам художник.

Олег Краснов