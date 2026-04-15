Воздушные формы

В ЦУМе представили коллекцию хрусталя Air de Lalique. Ее темой стала одна из природных стихий — воздух. Поверхности ваз и чаш для фруктов напоминают раздуваемую ветром легкую ткань, играющую на солнце. А сложность исполнения придает каждому предмету особую ценность.

Вазы представлены в двух цветовых вариантах — классическом неокрашенном и оранжевом. Нежно-коралловые тона новые в палитре бренда. Используется редкая техника патинирования: цвет наносят вручную на готовые изделия с помощью губки, а затем снимают излишки краски, она остается только на матовых участках. Таким образом патина создает неповторимую игру оттенков. Теплые тона напоминают о сиянии солнца на закате.

Дополнением коллекции стали три декоративные фигурки птичек Piou-Piou. Одна из них чистит перья, другая клюет, а третья смотрит в небо, «словно прислушивается к музыке ветра», комментируют художники Lalique. Прозрачные или патинированные, они могут быть использованы для украшения интерьера в сочетаниях или по отдельности.

Над коллекцией Air de Lalique работали Марк Лармино, креативный директор бренда, и творческая студия хрустальной мануфактуры. Команда, не изменяя традициям, заложенным основателем дома Рене Лаликом, адаптирует старинные техники к современным тенденциям. Уважение к ремесленному творчеству и ручной работе позволяет мастерам Lalique воплощать новые художественные замыслы.

Маргарита Косолапова